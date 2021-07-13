消息：阿里和中国国企考虑竞购紫光股份股权

熟悉情况的消息人士透露，阿里巴巴和中国国有企业正在考虑竞购紫光股份的部分股权。紫光股份是一家云计算基础设施公司，这部分股权的售价至多可能达到77亿美元（104.04亿新元）。

据路透社报道，消息人士说，背负约310亿美元债务的芯片企业紫光集团有更多的债券即将到期，目前正在寻求出售其所持紫光股份46.45%的股权。

上述消息人士透露，潜在竞购方包括无锡市政府所有的无锡产业发展集团、北京电子控股有限责任公司以及有政府背景的半导体投资基金建广资产(JAC Capital)。他们未获授权就此事发表言论，因此拒绝署名。

其中两位消息人士说，如果阿里巴巴在7月20日的最后期限前提交具有约束力的报价，将与一家地方国企联手。他们未透露这个潜在合伙方的名称。

对阿里巴巴这个电商巨头而言，若成功达成这项交易，将是中国监管机构开始打压科技产业以来其第一笔交易。阿里巴巴旗下蚂蚁金服去年末叫停首次公开发行(IPO)计划，阿里巴巴自己今年4月又因违反反垄断规定被罚28亿美元。

其中两位知情人士说，紫光所持股份的价值可能在400亿元至500亿元人民币（83.60至104.51亿新元）之间，较紫光过去一个月22.3元的平均股价溢价35%至70%。

清华紫光在发给路透的一份书面答复中表示，为减轻债务风险，该公司“已在引资特别工作组的指导下接洽了几家投资者”。

该公司补充说：“如果进入司法重组，清华紫光将为引入战略投资者作出总体安排。”

紫光、阿里巴巴、无锡产业发展集团有限公司、北京电子控股有限责任公司和北京建广资产管理有限公司没有回应置评请求。

