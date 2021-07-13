广西和荆州将开展12至17岁人群疫苗接种工作

广西和湖北荆州今天上午接连发布消息，部署当地12岁至17岁人群的冠病疫苗接种工作安排。

根据广西日报公号消息，下半年广西壮族自治区将对12岁至17岁人群开展冠病病毒疫苗接种。相关疫苗接种工作将分三步进行。

首先，广西本月将启动并完成15岁至17岁人群第一剂接种任务。随后在下月将启动并完成12岁至14岁人群第一剂接种，同时完成15岁至17岁人群第二剂接种任务。

最后一步是在10月底前，完成12至17岁人群的全程接种。

根据相关法律规定12岁至17岁人群属于未成年人，主要是小学、初中、普通高中、中职学校、技工学校等在校学生，该年龄段人群接种冠病病毒疫苗时，要求学生家长或监护人现场全程陪同且充分阅读并现场签订知情同意书后，方可开展疫苗接种工作。

同时，湖北省荆州市疾病预防控制中心今天也发布《关于近期全市新冠病毒疫苗接种的提示》，从8月1日起，荆州市将重点开展12岁至17岁人群和60岁以上人群冠病病毒疫苗免费接种工作，并要求尚未接种的18岁至59岁市民在7月31日前尽快完成接种。

根据此前报道，中国国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢曾在6月11日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，目前中国冠病病毒疫苗接种主要是在18岁以上人群开展，国家有关部门已经批准了3至17岁人群，可以开展冠病病毒灭活疫苗的紧急使用。卫健委会根据疫情的形势、防控工作需要和相关人群的特点，组织专家研究制定针对3至17岁人群接种的具体政策。

中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣当时表示，国药中生北京所和北京科兴中维公司研制的灭活疫苗在获得附条件上市批准以后，继成人使用之后，继续开展了3岁至17岁人群的扩大临床试验，积累了更多的数据，这些数据及时上报国家，经过专家的认真审评论证，充分证明了这个年龄段人群是安全的。