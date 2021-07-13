港书展明举行 有参展商称“政治书已清零”

去年因冠病疫情停办的香港书展，明天起一连七天将在湾仔会展恢复举办，参展商已经陆续到现场设置摊位，为书展作最后准备。

据香港电台网站报道，参展商之一的香港次文化堂社长彭志铭表示，在防疫要求下，今年所有参展商的工作人员需实名登记，之前要接受检测，并提供阴性检测结果。因场内不能进食，要安排工作人员前往固定地点进食，七天的饭盒供应等也要通过主办单位预订。

在《香港国安法》实施后，彭志铭说，部分书商早前曾开会及有共识，不会放置及售卖可能违反《香港国安法》的书籍，以免惹上麻烦。

他表示，由于不清楚法例的红线，不少参展商都感到担心，所以不只政治书籍，一些内容较敏感的书籍，例如有关反修例等事件，甚至时评书籍，都不会带到书展售卖。

彭志铭形容书展“政治书已清零”，参展商已期待书展很久，希望执法部门可以“高抬贵手”。

另一家参展商“CUP媒体”的出版经理陶培康认为，在《香港国安法》下，参展商自我审查的情况是无可避免的，因为不知道哪些内容违法。

他表示，有些参展商售卖来自不同地方书商的书籍，参展商本身也未必清楚书本的内容是否触犯《香港国安法》，相信本届书展的政治书籍只会占极少数，改为较多娱乐、儿童或讲述移民的书籍。

今年的香港书展是《香港国安法》生效后首个书展，香港康文署去年7月至今以《香港国安法》为由将数十本书从公共图书馆中下架，有涉事书籍作者斥责康文署剥削市民阅读权，浪费公帑及资源，促交代有关书籍涉违法段落及下架准则。