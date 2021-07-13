北京新房市场明显升温 交易量增123%

易居研究院智库中心7月13日发布最新数据显示，2021年上半年，北京新建商品住宅成交面积为476万平方米，同比增长123%；二手住宅成交套数为110597套，同比增长65%。

据中新社报道，关于今年上半年北京新房交易量攀升的原因，易居研究院智库中心研究总监严跃进分析认为，受疫情因素影响，去年上半年北京新房交易量出现下滑。而当前北京房地产市场正在步入周期性反弹的通道，促使今年上半年北京新房交易指标同比大增。

考虑到2020年上半年疫情对楼市交易数据有所干扰，易居研究院智库中心将今年上半年数据和2019年同期做了一组对比。数据显示，对比2019年上半年，2021年上半年北京住宅供应、成交量的涨幅分别为15%、37%，进一步体现了供求双方活跃的态势。

新建商品住宅交易量攀升的同时，价格总体保持了平稳波动的态势。易居研究院智库中心数据显示，今年上半年北京新建商品住宅均价为每平方米49778元（人民币，下同，10405.17新元），同比下跌仅为1%。

严跃进分析说，今年上半年北京新建商品住宅价格总体保持平稳的态势，均价控制在5万元以下的水平。当然从实际观察来看，一些优质学区住房依然存在炒作的行为。稳定房价、稳定预期的工作需要常抓不懈。

今年上半年北京二手房市场交易量也呈现明显升温的态势。易居研究院智库中心数据显示，2021年上半年，北京二手住宅成交套数为110597套，同比增长65%；与2019年相比，增长54%。

严跃进分析认为，受新房市场回升影响，今年上半年北京二手房市场升温明显，从房源的获取和房价控制角度来看，部分购房需求转移到了二手住宅市场。而一些优质学区房源、地段较好的二手住宅交易表现不错。

针对下半年北京新房、二手房市场走势，严跃进认为，随着房企后续推盘节奏加快，势必增加新房房源供应，这将有助于新房市场交易，交易量或将持续走高。因各类虚高挂牌的房源将面临相关部门的督查，二手房市场将回归理性，购房者将有机会认购到性价比更好的房源。