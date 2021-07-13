英媒：拜登将警告美企在港营商风险提升

消息人士称，随着北京加强对香港的控制，美国总统拜登将于本周警告美国企业在港营商时将面临越来越大的风险。

根据英国《金融时报》引述三名消息人士称，拜登所指的风险包括中国有能力获得外国公司存储在香港的数据，以及北京新实施的《反外国制裁法》，这部法律允许北京对任何向中国企业或官员实施制裁的外国机构施加反制。

一名知情人士还透露，拜登可能会对香港的中国官员实施更多制裁，并将提及最近发生的事件，包括壹传媒创始人黎智英旗下的《苹果日报》被迫停刊。

白宫还在考虑一项政策，即在美国的香港公民签证到期后如果返回会面临政治迫害，他们可以继续留在美国。但这项政策仍在讨论中，预计不会成为本周宣布内容的一部分。

报道指出，拜登的风险警告将在规模相当可观的香港美国商界产生影响。据了解，香港美国商会(American Chamber of Commerce)拥有1200多名会员，282家美国公司。

此外，五名知情人士还透露，美国今天还将更新特朗普政府去年就新疆问题发出的警告，这份新的商业建议将强调美国企业面临的法律风险，除非它们确保自己的供应链不牵涉到新疆的强迫劳动。消息指出，做出这一决定有部分原因是企业对这个问题还不够重视。

一名不愿透露姓名的官员表示:“这份建议的重点是强调如果你不退出这些供应链，你就有违反美国法律的风险”，“我们想让商界明白……他们需要意识到与侵犯人权的实体打交道所带来的声誉、经济和法律风险。”