中国央行：物价总体可控 降准促进降低融资成本

在全球央行考虑政策减码之际，中国央行全面降准。央行官员们表示，这并不意味着政策转向宽松的按钮已按下，在物价总体可控的当下，政策取向依然“稳健”。

据彭博社报道，中国央行货币政策司司长孙国锋周二在国新办的发布会上说，此次降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作，稳健的货币政策取向没有改变。

中国央行调查统计司司长阮健弘也表示，此举可以促进降低全社会的综合融资成本，下半年稳健的货币政策将灵活精准，合理适度。

中国国务院常务会议释放降准信号仅两天后，央行上周五公告称，将于本周四（7月15日）全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元（人民币，下同，2091.21亿新元）。此举速度和力度超过大部分经济学家的预测。

孙国锋说，今年上半年货币政策已经基本回到疫情前的常态，下一步主要根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏，兼顾内外均衡，更好支持实体经济，为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

孙国峰并指出，目前中国物价总体可控，近期PPI上涨较快是因同期低基数及大宗商品价格上涨，总体看中国PPI走高是阶段性的，在二、三季度可能维持相对高位，并有望在今年四季度和明年回落。

上周的国常会要求，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具来加强对实体经济的支持。

上周公布的中国6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增速较5月的近13年高点回落，今年以来一路高走的工业品通胀压力有望迎来拐点；当月居民消费价格指数(CPI)同比增速亦放缓。此外，中国6月官方制造业PMI依然坚挺，金融数据超出市场预期。

而针对金融风险问题，阮健弘在发布会上说，上半年金融运行保持平稳，重点领域金融风险被化解。