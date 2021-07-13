调查：邓炳强首次局长评分排第二

香港一份调查报告显示，上月刚上任的香港保安局局长邓炳强首次评分得2.30分，在13位局长中排名第二，而分数上升最多的局长则是政制及内地事务局局长曾国卫，上升0.24分的。

根据《星岛日报》报道，香港研究协会于本月5至12日对特首、司局长及特区政府的满意度进行评分调查。结果表示，邓炳强首次评分得2.30分，于13位局长中排名第二，较首位的环境局局长黄锦星低0.01分；而评分最低的局长则仍是教育局局长杨润雄（1.92分）。至于评分变化，13位局长评分悉数上升，并创一年新高，当中上升最多的是曾国卫，上升0.24分。

在三位司长中，新任政务司司长李家超得2.12分，高于过去一年出任保安局局长时的评分，评分排司长第二位。而评分最高的继续是财政司司长陈茂波，获2.30分，升0.22分。至于特首林郑月娥，则于本次调查中得1.96分，升0.06分。

另外，特区政府九项施政表现的评分皆录得上升，并创一年新高。其中评分上升最多的是“维护香港的自由、平等、法治和廉洁等核心价值”（2.16分），升0.21分。至于评分最高的首三位依次为“维护国家与香港利益”（2.36分）、“提升医疗质素”（2.19分）及“维护香港的自由、平等、法治和廉洁等核心价值”。

该会认为，调查显示市民对特首、司局长及政府表现的满意度回升，反映市民对问责团队的工作表现评价有所好转，促请特首及问责团队用余下任期积极处理香港的深层次问题，改善市民生活。

