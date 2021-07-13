日本首次在年度防卫报告中提及台湾周边局势稳定的重要性，中国大陆外交部今天指责日本粗暴干涉中国内政，极其错误和不负责任，并强调决不允许任何国家以任何方式插手台湾问题，“中国‍‍必须统一‍‍也必然统一‍‍”。‍‍

据彭博社报道，日本今天发布的年度防卫白皮书中写道，“台湾周边的局势稳定很重要，不仅对我们国家的安全如此，对国际社会的稳定亦是如此。我们的国家必须对此予以密切关注，并需有更强的警惕意识。”

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会回应时说，这段时间日方接二连三拿中国说事，粗暴干涉中国内政，无理指责中方正常的国防建设和军事活动，对中方正当的海洋活动说三道四，渲染所谓“中国威胁”，这是极其错误和不负责任的，中方对此强烈不满，坚决反对。

赵立坚强调，决不允许任何国家以任何方式插手台湾问题，“中国‍‍必须统一‍‍也必然统一‍‍”。‍‍

对于钓鱼岛问题，赵立坚表示，中方在钓鱼岛海域开展巡航执法活动是行使本国固有权利，正当合法。

他指出，海警法是一项例行的国内立法，不针对特定国家，完全符合国际法和国际实践，包括日本在内的很多国家早就制定实施了类似法律，日方的谎言外交和双重标准可以休矣。

他还批评说，印太战略是冷战思维的复辟和历史的倒退，应该被扫进垃圾堆，“日方把太平洋的自由开放调门唱得老高，能不能先解决自身试图在太平洋搞核污染水自由排放的问题？”