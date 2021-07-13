中国逾半未成年近视 高中生八成近视

中国儿童青少年总体近视率高达52.7%，近视低龄化非常突出。

据香港中通社报道，中国国家卫健委疾控局副局长再那吾东·玉山7月13日在新闻发布会上介绍，去年9至12月中国全面开展了近视调查，共筛查247.7万名学生。

结果显示，儿童青少年总体近视率为52.7%。其中六岁儿童为14.3%，小学生为35.6%，初中生为71.1%，高中生为80.5%。2020年总体近视率较2019年（50.2%）上升了2.5个百分点，但与2018年（53.6%）相比，下降了0.9个百分点。

再那吾东·玉山说：“近视低龄化问题仍然突出。” 中国各地六岁儿童近视率均超过9%，最高达19.1%。小学阶段近视率攀升速度较快，从小学一年级的12.9%快速上升至六年级的59.6%。平均每升高一个年级，近视率增加9.3个百分点。这一数据显示幼儿园和小学是中国近视防控重点年龄阶段。

另外，低度近视发展为中高度近视放缓。高度近视容易引发多种严重并发症，比如白内障、视网膜脱离和青光眼等，是重点防治的致盲性眼病。在近视学生中，2020年中、高度近视比例与2019年相比持平，但较2018年下降0.6个百分点。

此外，中国疾控中心营养学首席专家赵文华在发布会上介绍，中国六至17岁的儿童青少年超重肥胖率近20%，六岁以下儿童超重肥胖率超过10%；六岁以下儿童超重肥胖的问题，农村超过了城市。