中国驻英大使郑泽光：中国不是英国的威胁或对手

中国新任驻英国大使郑泽光周二说，中国不是英国的威胁或对手，两国应该扩大合作。

据中国驻英国大使馆网站报道，郑泽光当地时间13日在到任后的线上招待会上说，中英关系又一次到了一个重要历史关口。面对新形势、新任务，中英双方更应坚持从两国人民和世界人民根本利益出发，弘扬半个世纪前的战略远见和政治魄力，牢牢把握合作的正确方向，排除各种干扰，推动中英关系持续向前发展。

郑泽光说，一个和平发展的中国，对谁都不会是威胁；一个推进社会主义现代化的中国，只会为世界提供更大机遇。中国是英国的合作伙伴和发展机遇，而不是挑战、威胁或对手。在这个重大战略问题上，不能有任何误解误判。相信富有历史感和务实精神的英国朋友，能够对此作出正确的判断。

郑泽光说，中英历史文化背景不同，社会制度和发展阶段各异，在一些问题上也存在分歧。双方应积极寻找和扩大利益汇合点，聚焦合作、推进合作。对于差异和分歧，双方应在尊重彼此核心利益和重大关切基础上，通过坦诚对话，扩大共识，积累互信。只要坚持相互尊重、平等相待、包容互鉴原则，中英关系就能顺利推进、持续向前。

郑泽光还说，疫情之后，双方要拓宽两国民间交往渠道，便利两国人民访问，尤其要加强两国青年的交流。他并欢迎英国冬奥团队参加北京冬奥会。