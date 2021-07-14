新疆发布声明指美国制裁真实意图是打压新疆光伏产业

针对美国宣布制裁四家新疆光伏企业，新疆人大常委会、政府、政协先后发表严正声明，指出新疆根本不存在“强迫劳动”等问题，美国的真实意图和险恶用心就是打压新疆光伏产业，扰乱新疆稳定发展。新疆人大、政府和政协对此表示强烈谴责和坚决反对。

根据《环球时报》报道，新疆维吾尔自治区人大常委会在声明中称，美国商务部罔称相关企业侵犯少数民族人权、存在“强迫劳动”。这种基于谎言和虚假信息的无理制裁，完全是强盗行径！其真实意图和险恶用心就是打压中国新疆光伏产业，扰乱新疆稳定发展。对此，新疆维吾尔自治区人大常委会表示强烈谴责和坚决反对！

声明说，新疆的光伏企业都是合法注册、依法依规生产经营的企业，并在平等自愿、协商一致的基础上与各族劳动者签订劳动合同，明确工作内容、工作条件、劳动工时、劳动报酬、社会保险、休息休假等权益；充分尊重和保障各族劳动者宗教信仰、民族习俗、语言文字等方面权益，根本不存在所谓“强迫劳动”等问题。美国对新疆光伏企业的禁令和非法措施就是废纸一张。

声明还说，推动以光伏为代表的可再生能源发展、促进能源变革已成为世界各国发展共识。美国个别机构以“强迫劳动”为借口，限制打压新疆光伏企业，不仅严重违反国际贸易规则和市场经济准则，严重破坏国际经济秩序，严重威胁全球产业链、供应链安全，最终伤害的是包括美国在内的各国企业和消费者利益。

声明还反指美国在对待劳工问题上罪孽深重、劣迹斑斑，至今没有签订大多数国际劳工公约，血汗工厂、非法童工、贩运人口等“现代奴隶制”的现象触目惊心，批评美国才是严重侵犯劳动者人权、特别是少数族裔人权，真正存在强迫劳动的国家。

声明表示坚决支持新疆光伏企业通过法律手段维护自身合法权益，并敦促美国相关机构尊重事实，放弃偏见，停止政治操弄，撤销制裁错误决定，消除负面影响，不要在错误的道路上越走越远。同时呼吁世界各国行业协会和企业坚决抵制不正当竞争，加强合作、同心协力，共同推动全球光伏产业健康发展。

新疆维吾尔自治区人民政府发表声明说，美国的制裁根本不是关心新疆的劳动状况，也不是新疆的人权发展，更不是事实真相，而是打着人权的幌子，编造莫须有的“罪名”，为打压新疆光伏产业找理由。新疆政府对此表示坚决反对，予以强烈谴责。

声明称，新疆光伏企业始终把保障劳动权，作为维护人的尊严、保障人权的基本内容之一，依法保障各族劳动者享有平等的就业机会和劳动权益，其宗教信仰、民族习俗、语言文字等方面权益，同样依法得到尊重和保障，根本不存在任何“强迫劳动”问题。

声明说，新疆在中国乃至全球硅基材料制造业中占据主要地位，成为美西方反华势力的“眼中钉”。美国凭空捏造新疆光伏企业存在“强迫劳动”谬论，目的就是迫使新疆光伏企业减产停产、转移出疆，这严重违反国际贸易规则和市场经济原则，严重破坏全球产业链、供应链、价值链，是赤裸裸的强权政治和霸凌行径，充分暴露出美国“以疆制华”险恶用心。

声明还说，光伏产业是关系全球可持续发展的战略新兴产业，推动以光伏为代表的可再生能源发展、促进能源变革已成为世界各国发展共识。新疆生产的多晶硅，并不单单为某一国市场服务，而是为全球市场服务。我们根本不会惧怕任何不公平的待遇，美国如果要对新疆光伏进行“产业灭绝”，必将损害全球相关产业，扰乱正常发展秩序，全世界光伏市场也决不会答应。

声明最后正告美国政府，立即停止在人权问题上搞政治操弄，立即停止散布所谓“强迫劳动”的谎言和虚假信息，立即停止打压新疆光伏产业的恶劣行径，否则只能自食其果、自取其辱，注定遭到可耻失败。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会在声明中称，新疆各民主党派、人民团体、无党派人士和各族各界委员对美国的制裁表示强烈谴责和坚决反对。

声明指出，是否存在“强迫劳动”，不是凭着某些国家、某些机构的主观臆想认定的，国际社会对这个问题早有明确定义。事实上，新疆光伏企业的各族员工，均是根据自己的意愿选择去企业应聘，并按照相关法律法规，本着平等自愿、协商一致的原则，与企业依法签订劳动合同，获取相应报酬，各项劳动权益均依法得到充分保障。新疆光伏企业已达到国际一流水平，实现了高度自动化与数字化，绝大多数操作都是由计算机完成，没有必要“强迫劳动”。

声明还说，新疆有关产业已成为全球光伏产业链不可分割的组成部分。美国出台的限制措施，根本不会给新疆光伏产业带来实质性的影响，只会让国际社会进一步认清他们的虚伪面目和叵测居心。

声明也批评美国每一次都以所谓“人权”名义，行保护主义、霸凌主义之实。这种做法是对国际经贸秩序的严重破坏，是对全球产业链、供应链安全的严重威胁，更是对世界可再生能源转型进程的严重阻碍。

声明说，新疆各族人民携手维护社会稳定、维护安全与发展利益、抵制霸权主义的意志坚定不移，一切在涉疆问题上带节奏、泼脏水的卑劣做法，注定徒劳。

