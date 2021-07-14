习近平：百年党庆活动完全达到预期目的

发布 / 2021年7月14日 8:43 AM

更新 / 2021年7月14日 2:03 PM

中共总书记习近平昨天在北京人民大会堂会见建党百年庆祝活动筹办工作各方面代表。（新华社）
中共总书记习近平昨天在北京人民大会堂会见建党百年庆祝活动筹办工作各方面代表。（新华社）

字体大小:

中共总书记习近平表扬建党百年庆祝活动“盛大庄严”，“完全达到了预期目的”，并希望“不断丰富完善中国特色社会主义大党大国典礼制度”。

据新华社报道，中国共产党成立100周年庆祝活动总结会议昨天（13日）在北京举行，习近平会见活动筹办工作代表时充分肯定他们的优异成绩，勉励大家再创佳绩。

据报道，习近平日前主持召开中央政治局常委会会议，专门听取庆祝活动总结报告并发表讲话。

习近平当时评价说，庆祝活动盛大庄严、气势恢宏，礼序乾坤、乐和天地，充分体现了仪式感、参与感、现代感，办出了中国风格、中国气派、中国风采，起到了统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气的作用，完全达到了预期目的。

习近平强调，要充分利用庆祝活动激发的澎湃热情和强大正能量，汇聚起全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的磅礴伟力；深入总结百年党史正反两方面经验，在历史智慧的学习运用中提升历史自觉、把握历史主动。

他还要求进一步面向世界讲好中国共产党的故事，有效提升党和国家的国际影响力，总结好运用好庆祝活动的成功经验，不断丰富完善中国特色社会主义大党大国典礼制度。

据报道，昨天参加会见的还有中共政治局常委李克强、汪洋、赵乐际、韩正。中共政治局常委王沪宁参加会见并在总结会议上讲话。

庆祝活动领导小组副组长丁薛祥、杨洁篪、张又侠、陈希、黄坤明、蔡奇、肖捷、赵克志参加会见并出席会议。

中共百年党庆7月1日在天安门广场举行，七万多人与会，这场精心编排的庆祝大会不包括阅兵，但有数十架军机飞越天安门上空，包括15架中国自主研制的歼- 20隐身战机，现场气氛热烈，大量细节安排紧扣“100周年”主题。

 

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容