习近平：百年党庆活动完全达到预期目的

中共总书记习近平表扬建党百年庆祝活动“盛大庄严”，“完全达到了预期目的”，并希望“不断丰富完善中国特色社会主义大党大国典礼制度”。

据新华社报道，中国共产党成立100周年庆祝活动总结会议昨天（13日）在北京举行，习近平会见活动筹办工作代表时充分肯定他们的优异成绩，勉励大家再创佳绩。

据报道，习近平日前主持召开中央政治局常委会会议，专门听取庆祝活动总结报告并发表讲话。

习近平当时评价说，庆祝活动盛大庄严、气势恢宏，礼序乾坤、乐和天地，充分体现了仪式感、参与感、现代感，办出了中国风格、中国气派、中国风采，起到了统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气的作用，完全达到了预期目的。

习近平强调，要充分利用庆祝活动激发的澎湃热情和强大正能量，汇聚起全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的磅礴伟力；深入总结百年党史正反两方面经验，在历史智慧的学习运用中提升历史自觉、把握历史主动。

他还要求进一步面向世界讲好中国共产党的故事，有效提升党和国家的国际影响力，总结好运用好庆祝活动的成功经验，不断丰富完善中国特色社会主义大党大国典礼制度。

据报道，昨天参加会见的还有中共政治局常委李克强、汪洋、赵乐际、韩正。中共政治局常委王沪宁参加会见并在总结会议上讲话。

庆祝活动领导小组副组长丁薛祥、杨洁篪、张又侠、陈希、黄坤明、蔡奇、肖捷、赵克志参加会见并出席会议。

中共百年党庆7月1日在天安门广场举行，七万多人与会，这场精心编排的庆祝大会不包括阅兵，但有数十架军机飞越天安门上空，包括15架中国自主研制的歼- 20隐身战机，现场气氛热烈，大量细节安排紧扣“100周年”主题。