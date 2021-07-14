北京政协主席吉林任中央社会主义学院第一副院长

据中央社会主义学院官网最新信息显示，北京市政协主席吉林，已在上月出任中央社会主义学院党组书记、第一副院长。

根据官方履历显示，现年59岁的吉林是上海人，1984年5月入党，1987年7月参加工作，研究生毕业（中国人民大学刑法专业），法学硕士，副教授。

吉林曾历任中国人民大学团委副书记、书记，中国人民大学党委常委、法律系党总支书记，共青团北京市委副书记、书记，北京市密云县委书记等职。

2002年，时年40岁的吉林任北京市委常委、市委政法委书记。2004年，他任北京副市长。2007年，他再次担任北京市委常委，并任常务副市长。2012年，他任北京市委副书记，并再次担任市委政法委书记。

2013年1月，在北京市政协换届中，吉林当选为北京市政协主席。2018年1月，在十三届北京市政协第一次全体会议上，吉林连任北京市政协主席。至今，他担任北京市政协主席8年多时间。他是第十七、十八届中央候补委员，第十二、十三届全国政协委员。

此前，潘岳担任中央社会主义学院党组书记（正部长级）、第一副院长。潘岳1960年4月生，江苏南京人。2016年，潘岳由环保部副部长调任中央社会主义学院党组书记（正部长级）、第一副院长。去年11月，潘岳任中央统战部副部长、国务院侨务办公室主任，同时兼任中央社会主义学院第一副院长至今。

现任中央社会主义学院院长，由十三届全国人大常委会副委员长、民建中央主席郝明金担任。

据官网显示，中央社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。