媒体称苏州坍塌酒店三年前已现裂缝

位于苏州市吴江区的四季开源酒店辅房前天下午忽然坍塌，导致17人遇难。对于酒店坍塌的原因，苏州市吴江区政府此前发布信息称，经初步技术分析判断是现有产权人安排工人进场擅自进行装修改造，疑似内部承重墙体有拆改。根据媒体报道，这家酒店不仅多次易主，还曾在三年前已出现过裂缝。

根据北京青年报旗下公众号“北青深一度”报道， 工商资料和酒店官方介绍显示，事发酒店前身为“山湖饭店”，有近30年的历史。所属公司吴江市山湖饭店有限公司正式注册于 2006年，法人代表为顾建中。后因顾建中需要偿还债务，2015年7月，法院将酒店所在的土地、房屋司法拍卖，直至2020年，该饭店由法院处置变现。

期间，“山湖饭店”在2017年更名为“家宴”，2018年更名为“飞牛酒店”，所属公司为苏州飞牛餐饮管理有限公司，法定代表人为吴学良；2019年名为“君缘大酒店”，所属公司为苏州君缘餐饮管理有限公司，法定代表人为王安根；直到2020年改名为如今的 “四季开源酒店”，所属公司为苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司，法定代表人为王安新，实际控制人为王安石。

报道称，曾在酒店担任近一年的管理人员张平于2018年4月参与筹备“飞牛酒店”。张平受访时说，当时，他听说“飞牛酒店”的老板支付1200万（人民币，约251万新元）租用酒店，收取房租的人实为王旭，后来他们才得知该房产的实际所有人为顾建中，早已欠钱逃跑。

张平介绍，接手酒店后，他们只是对房屋进行了软装升级，并没有改动房屋架构。经营管理之初，他发现酒店疑似存在违建和消防的问题。

张平说，在接手酒店时，他发现主楼和辅楼都很旧，新楼和老楼拼接而建，墙体之间有裂缝，“老楼建的时间很久了，每年地基都会下沉，新楼怎么能依着建？”酒店房顶上也出现多处裂缝，“大的裂缝有两米长，裂缝被漆补上了，看不出宽度，至少两厘米宽”。张平称，当年他们会经常补漆，再铺上东西，尽量不让雨水进到里面，做一些维护保养工作。

对于酒店楼房建筑质量状况，张平并不清楚，但因为做酒店要定期保养，张平曾向出租人王旭询问过房子建成的时间，“图纸等资料都在他那里，他只说才十几年，怎么问都不告诉我们（具体建了多久），也不给我们看（图纸）”。

如今的四季开源酒店所属公司苏州市四季开源餐饮管理服务有限公司成立于2020年3月，实际控制人为王安石。

张平透露，买入酒店后，王安石曾找他管理酒店，被他拒绝，“房子装修年代久了，消防各方面都不过关，怎么经营？”

一个月前，张平曾去过四季开源酒店吃饭，他说，一进门是大厅，从大厅直走进去是餐饮大厅，与之前相比，一楼大厅和之前比拓宽了，” 主楼的两面墙被打掉了，原来是客房前台，通过主楼的餐饮大厅沿左侧向前走，就会通向辅楼的一层，那里以前是客房，如今改为了麻将房。

张平从王安石口中还得知，如今的四季开源酒店麻将生意比较好，酒店和餐厅的生意不是很好，现在酒店的经营一直是亏本的。得知酒店坍塌后，张平有些后怕，在他看来，该酒店不断易主过程中一直存在建筑安全隐患，“我们当时20多个包厢、60多个客房，每天客人都是满的，如果我们那时候房子塌掉，要死伤更多人。”

