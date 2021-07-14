中国央视评民进党“收割”疫苗成果：倾听民意这么难吗？　

针对鸿海、台积电终于为台湾购买到疫苗，民进党政府却被台媒指全面“收割”成果，中国大陆官媒央视发表评论，称台湾民众饱受疫情所苦、急需疫苗，大陆感同身受、愿意为同胞提供疫苗，但这事就是迟迟成不了，皆因民进党当局“以疫谋独”制造事端、横加阻拦，质问民进党“倾听民意就这么难吗”？

评论说，折腾了一个多月后，如今事情终于迎来转机，台湾民间企业向上海复星买到了BNT疫苗，为台湾民众带来振奋人心的消息，但过去一直扮演不光彩角色的民进党当局却跳出来收割功劳了，难怪台媒讽刺：真以为民众又瞎又聋吗？

评论说，台积电和鸿海“买到BNT疫苗”的消息周一（12日）登上岛内各大媒体的首页，而当天下午引发网友更大关注的则是：台当局领导人在社交平台发文，称这次疫苗采购专案“经过政府和民间共同努力”。一时间，岛内网友纷纷涌入留言：“可否说明‘政府’协助了什么？不然民众不晓得”“你没挡的话疫苗可以更早进来，人会死那么多吗”“在那边讲自己功不可没，我的天啊，这脸皮到底要多厚”。民进党当局被台湾网友讥为“世界最大台收割机”，是因为他们当初为了阻拦大陆疫苗，对大陆极尽各种造谣污蔑之举；现在民间买来了疫苗，他们又忙不迭地召开记者会、发声明宣称这是“官民合作的成果”，却对上海复星“只字不敢提”。如此揽功诿过，实在丑陋。

评论还说，台湾民间买疫苗过程中的是非曲直，大部分台湾民众都能看得一清二楚：民进党当局称大陆阻挠台湾购买疫苗、以商逼政，纯属谣言；有台湾当权者涉嫌借炒台湾自产疫苗公司股票牟利，确有其事；此前百般阻挠购进疫苗的，正是贼喊捉贼的民进党当局自己……骗局一个个不攻自破，谁在真心实意地对台湾民众好，也一目了然。

评论称，事到如今，民进党当局似乎仍不打算放下“政治防疫”的操作，周一他们以“疫苗够了”为由，拒绝批准国民党治下四县市通过大陆企业采购疫苗，但事实却是，台湾目前仅有14%的民众接种了疫苗。在民进党当局无能加无耻的执政下，很多台湾民众选择前往大陆接种疫苗，截至6月30日，在大陆接种疫苗的台胞已达9.9万人，接种剂次约17.4万剂。

评论最后引述台湾媒体称，民进党当局没有再卡鸿海买疫苗，不是因为良心发现，是因为挡不住才不敢挡，民怨沸腾，民意逼得他们必须尽快买到疫苗。但如果民进党当局真的在乎民意，就请放下“台独”意识形态，用心地去倾听一下台湾基层民众渴望生命安全与健康的心声吧，否则，被民怨吞没的那一天，就真的不远了。

