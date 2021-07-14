美国警告企业未退出与新疆有关供应链或有违法高风险

美国政府昨天进一步对企业发出警告称，因中国新疆存在强迫劳动和侵犯人权的现象，与新疆有关的供应链和投资风险加剧。

根据路透社报道，美国国务院在一份声明中说，“鉴于这些侵犯人权行为的严重性和程度，未退出与新疆有关的供应链、合资企业或投资的企业和个人将很可能面临违反美国法律的风险。”

新公告更新了特朗普政府时期于2020年7月1日由国务院、商务部、国土安全部和财务部共同颁发的新疆供应链商业咨询公告；此次劳工部以及美国贸易代表办公室也加入了新公告的发布，表明美国政府在此问题上的合作范围扩大。

美国贸易代表戴琪表示，美国关于与新疆相关的供应链和投资风险的新指引也寻求解决其他领域的强迫劳动问题，比如渔船上的强迫劳动。

戴琪还赞扬了加拿大、墨西哥和其他美国盟友承诺禁止进口强迫劳动生产的商品。

这份新报告加强了对美国公司的警告，指出如果它们的业务与中国政府在新疆的“庞大且不断增长的监控网络”哪怕是有“间接的”联系，它们就有违反美国法律的风险。该警告也适用于风险资本和私募股权公司提供的资金支持。

拜登政府上周五以涉嫌在新疆侵犯人权和实施高科技监控为由，将14家中国企业和其他实体列入其经济黑名单。

公告称，中国政府继续在新疆和其他地方“针对维吾尔族、哈萨克族和吉尔吉斯族(主要是穆斯林)以及其他少数民族成员进行可怕的虐待”。

