中国发表新疆白皮书：始终把生存权和发展权作为首要基本人权

中国国务院新闻办今天发表《新疆各民族平等权利的保障》白皮书，称中国共产党和中国政府始终把生存权、发展权作为首要的基本人权，全面贯彻落实宗教信仰自由政策，新疆人权事业不断得到新的发展和进步。

根据新华社报道，白皮书介绍说，中共和中国政府70多年来始终坚持“以人民为中心”的人权理念，始终把生存权、发展权作为首要的基本人权，把人权的普遍性原则与中国实际相结合，不断丰富和发展治疆方略，坚持依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，新疆人权事业不断得到新的发展和进步。

白皮书指出，新疆有效保障生命权、尊重保护自由权、切实维护公正审判权；在保障公民政治权利方面，新疆各民族不论人口多少、历史长短、发展水平高低、风俗习惯差异等，都具有平等的地位，共同参与国家事务、管理地方事务、行使基层民主权利。

在经济权利方面，白皮书显示，新疆经济社会快速发展，民生建设和投入力度持续加大，各民族拥有平等的发展机会，共同开发建设，共享幸福生活。在文化权利方面，新疆高度重视各民族优秀传统文化的挖掘、传承和保护，不断提升公共文化服务水平，切实保障公民受教育权。

白皮书指出，新疆建立了覆盖全民的社会保障体系，健康保障水平显著提升；新疆高度重视妇女儿童工作，着力解决妇女儿童发展中的突出问题，促进妇女儿童事业稳步发展。

白皮书强调，新疆坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，全面贯彻落实宗教信仰自由政策，正常宗教活动依法受到保护，公民宗教信仰自由的权利得到有效保障。

美国上周五以涉嫌在新疆侵犯人权和实施高科技监控为由，将14家中国企业和其他实体列入其经济黑名单。昨天再进一步对企业发出警告称，因中国新疆存在强迫劳动和侵犯人权的现象，与新疆有关的供应链和投资风险加剧。