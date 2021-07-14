贵州一医院党委书记因支部抄袭工作总结等被党内警告

贵州省日前通报了六起履职不力被问责的典型问题，其中一起是有关安顺市西秀区人民医院党委制定相关文件时从网络或其他单位抄袭，错漏百出。下属多个支部出现会议记录造假、工作总结抄袭以及多名党员从网络抄袭心得体会、发言材料等问题，医院党委书记因履行全面从严治党主体责任不力被问责。

根据中央纪委国家监委网站消息，通报指出，2017年至2019年，西秀区人民医院党委执行上级部署不力，制定相关文件时从网络或其他单位抄袭，错漏百出。院党委对支部的管理和指导不到位，下属多个支部出现会议记录造假、工作总结抄袭以及多名党员从网络抄袭心得体会、发言材料等问题。

通报称，侯仲成作为西秀区人民医院党委书记、管党治党第一责任人，履行全面从严治党主体责任不力，对西秀区人民医院党内政治生活不严肃、不规范，负主要领导责任。2021年1月，侯仲成受到党内警告处分。

其他五起被问责的典型问题包括黔东南州施秉县委原副书记、县长张双红等人贯彻落实党中央重大决策部署弄虚作假；贵州电子科技职业学院党委委员、副院长文静华、杨光昊等人因学校允许企业向学生额外收取技能培训费等违规问题，被认定履行主体责任不力被问责；黔西南州能源局原局长任爱佳等人因2019年发生的一起煤与瓦斯重大安全事故被问责；毕节市原黔西县财政局党组成员、副局长詹希祥等人因所属机构会计挪用公款而被认定履行管理监督职责不力被问责；以及铜仁市思南县直属机关纪工委原书记李云强履行监督责任不力被问责。

