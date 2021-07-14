路透：德美领导人在中俄问题上料难取得突破

德国总理默克尔和美国总统拜登周四将在白宫举行会谈，路透社引述专家的分析认为，他们在俄罗斯通往德国的天然气管道和美国推动制衡中国等存在分歧的问题上，不太可能取得重大突破。

据路透社报道，虽然双方都表示，他们希望重启在特朗普担任总统期间趋于紧张的关系。然而，他们在几个最有分歧问题上的立场仍然相差甚远。

默克尔驳回了美国和东欧邻国对即将完工的北溪2号管道的反对意见，他们担心俄罗斯会利用该管道把乌克兰排除在天然气运输路线之外，剥夺该国利润丰厚的收入，从而破坏其与莫斯科支持的东部分离主义者的斗争。

在默克尔执政的16年里，她一直在努力促进德国和欧洲与中国建立更紧密的经济关系；而拜登政府认为中国是一个全球威胁，希望民主国家联手抗衡中国。

“美国的问题是，默克尔占了上风，因为她已经决定，欧美关系现状对德国来说已经足够好了，”独立外交政策分析师Ulrich Speck说。“相比之下，拜登需要为他的新中国战略赢得德国的支持。”

路透社的报道称，双方官员正在进行激烈的讨论，以解决这个问题，避免重新实施拜登在5月曾放弃的制裁。拜登一直反对该项目，但他也面临着来自美国议员要求重新实施制裁的越来越大的压力。

默克尔是去年年底拜登上任前夕欧盟和中国达成投资协定的倡导者，她还被批评没有在香港和新疆问题上勇敢面对北京。

两国在拟议的临时豁免知识产权以帮助增加新冠疫苗产量方面仍然存在分歧，这一措施得到了华盛顿的支持，而且美国拒绝放松对欧洲游客的旅行限制。