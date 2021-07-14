“光城者”案三人被控串谋策划恐怖活动

香港警方本月初先后拘捕多名学生组织“光城者”成员，今天再有两男一女涉违反《香港国安法》，被控串谋策划恐怖活动罪。

根据《星岛日报》报道，被告依次为中六女生郭文希（18岁）、陈凯亮（24岁，司机）及15岁中四男生，他们同被控一项串谋恐怖活动罪。控罪指三人于今年6月6日至 7月5日期间，在香港和何裕泓、欧文、一名15岁学生及其他人串谋，为胁逼中央人民政府或香港政府，或威吓公众以图实现政治主张、组织、策划、实施、参与实施或者威胁实施意图造成严重社会危害的恐怖活动，即爆炸、纵火、破坏交通工具或交通设施、或以其他危险方法严重危害公众健康或安全。案件今于西九龙法院首次提堂。

其中被告郭文希因身体不适，目前留院治疗未到庭应讯。其余两人暂无须答辩，辩方申请保释，控方反对。《国安法》指定法官、总裁判官苏惠德听罢双方陈词后，拒绝两人保释申请，并应控方要求将案件押后至9月21日再讯，以待警方继续调查，届时将会一同处理上周首次提堂的另一起“光城者”案件。

高级检控官吴加悦甫开庭表示，首被告郭文希于本月5日被捕，获准保释候查，至7月13日被警方取消担保。郭文希因身体不适，目前在警方看管下留院治疗，预计今天中午能够出院并出庭应讯。

苏惠德表示，今早会先处理次被告陈凯亮及第三被告15岁中四生的保释申请，郭文希则暂定于7月16日再讯，或出院后立即带上法庭应讯，期间交由警方看管。