埃尔多安与习近平通话 谈及新疆维吾尔人问题

中国国家主席习近平与土耳其总统埃尔多安（Tayyip Erdogan）昨（13日）晚通电话。埃尔多安告诉习近平，维吾尔族穆斯林作为“平等的中国公民”（equal citizens of China）享受和平生活，对土耳其来说很重要。

据路透社报道，土耳其总统府的文告称，埃尔多安在与习近平的通话中说，“维吾尔族突厥人（Uyghur Turks）作为平等的中国公民，在繁荣与和平中生活，对土耳其来说很重要。”

埃尔多安也强调，土耳其尊重中国的主权和领土完整。

另据新华社报道，习近平说，双方应该坚持尊重彼此核心关切，增强战略互信。中方支持土方维护国家主权、独立、领土完整，走符合自身国情的发展道路，愿同土方加强反恐、安全等领域合作。双方应推进对接共建“一带一路”倡议和土方“中间走廊”计划，探讨优化双边贸易结构的新思路新举措，提升经贸合作水平，推动两国务实合作取得更多成果。

习近平还说，中方愿同土方深入开展疫苗合作，助力土方早日战胜疫情。双方应该共同反对溯源政治化、病毒标签化，推动构建人类卫生健康共同体。

新疆维吾尔人一直是中土两国间的敏感问题。路透社的报道称，一些土耳其反对派领导人指责土政府忽视维吾尔人的权利，以从中国获取其他利益，土耳其政府对此予以否认。

土耳其两名政治人物曾于今年4月5日在推特发文，纪念1990年新疆巴仁乡暴动事件31周年。中国驻土耳其使馆随后阐明了中方立场。土耳其外交部4月6日召见了中国驻土大使刘少宾。

