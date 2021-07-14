中国驳美指“破坏香港法治”：停止一切妖言惑众的政治表演

针对美国务院发言人普莱斯指北京和香港当局须对香港法治的破坏负责，中国外交部驻港公署发言人指出，这是毫无理据的攻击，粗暴干涉香港事务和中国内政，发言人表示强烈不满和坚决反对，并正告美方立即停止一切妖言惑众的政治表演，立即停止损害中美互利共赢经贸关系的错误行径。

根据“外交部驻香港特派员公署”微信公号消息，发言人表示，国安法制定实施以来，香港迎来由乱及治的历史转折，开启良政善治的崭新篇章，有力维护了国家安全，让法治彰显、社会安宁、市民安心，香港居民依法享有的权利自由得到更好保障，外国在港投资者获得更加安全、稳定、可预期的营商环境。这符合广大香港居民的根本福祉，也符合包括美驻港企业在内国际持份者的共同利益。

发言人指出，美方颠倒黑白、不分是非，大肆抹黑国安法和香港营商环境，企图误导在港美企和国际企业，就是见不得香港好、不希望香港治，其打“香港牌”阻遏中国发展的险恶用心昭然若揭。美方任何威胁、恫吓、施压都干扰不了中方维护国家主权安全发展利益的坚定决心，都阻挡不了“一国两制”行稳致远的历史进程，包括香港同胞在内的中国人民决不吃这一套，相信国际有识之士一定会擦亮眼睛，识破美方的伎俩，作出正确的选择。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。再次敦促美方恪守国际法和国际关系基本准则，放弃反中乱港的痴心妄想，立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政。

