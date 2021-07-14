陕西榆林全面关停中小学学科类校外培训

据陕西省榆林市教育局消息，目前榆林全市各县区正在全面关停义务教育阶段学科类校外培训机构。

根据西部网报道，“根据上级通知，义务教育阶段文化课类的培训机构需要全部关停。”一名定边县教育局工作人员表示，目前全县的义务教育阶段学科类校外培训机构已全面关停。

该工作人员还介绍，“今天起还将开展全县范围内的义务教育阶段学科类校外培训机构检查，若存在继续运营的情况，将按照《校外培训机构的管理办法》进行处罚。”

“7月12日下午已经开始陆续通知各县区，目前全市各县区教育部门均已获悉。”榆林市教育局一名工作人员介绍，按照中、省相关意见，已通知各县区叫停文化课校外培训机构，具体的落实细则正在制定中，后续将发布。

该工作人员表示，“对于关停截止时间暂不清楚，但可以明确的是，超纲类的文化课类型的课外补习机构一直是不被允许的。”

工作人员还透露到，“由于大部分文化课校外培训机构均存在超纲现象，以及考虑到学生减负的情况，以后将禁止课外文化课的补习，通过正常的教学活动和教育部门的课后服务来满足学生的教育需求。”

据了解，目前陕西各地均有整顿校外培训机构的动作。咸阳市泾阳县昨天发布《泾阳县中小学校将开展暑期校内托管服务》的通知，其中明确，自7月19日开始，全县中小学将开展暑期校内托管服务工作。

《通知》显示，学生和家长可自愿报名，每班托管学生人数小学不超过40人，初中不超过45人，高中部不超过50人。托管期间学校开放图书室、运动场地等各类资源设施，同时组织提供综合实践、兴趣拓展、作业辅导等服务。

