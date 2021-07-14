陈茂波：香港工业未来增长动力是大陆市场

香港财政司司长陈茂波表示，大陆去年成为全球唯一经济正增长的主要经济体，而市场估计今年增长将远高于6%，他指出香港工业未来的增长动力自然是大陆市场。

根据《星岛日报》报道，陈茂波在一场活动上透过录影致辞时表示，​过去几年，受到中美摩擦持续升温以及冠病疫情的影响，欧美等传统出口市场表现疲弱。为了帮助港商应付这个很可能会持续下去的新局面，政府不断加强协助港企升级转型，开拓更多元化的市场。

陈茂波说，除了政府的支援外，香港工业若要继续发展，亦需提升自身的竞争力。政府近年积极推动再工业化，发展以新技术及智能生产为基础，但不需要太多用地或劳动力的先进制造业。政府期望透过再工业化为香港的经济增添新的增长动力，创造更多的优质就业机会。

他还说，中美之间的矛盾料将持续，国际政治格局亦已发生深刻变化，加上欧美国家的疫情一直反复，环球经济复苏充满不确定性。而大陆去年成为全球唯一经济正增长的主要经济体，市场估计今年增长还将远高于6%，认为香港工业未来的增长动力自然是大陆市场。

陈茂波还说，在“十四五规划”下，预期国家将大幅拓展大陆的消费和投资。近年已有部分港商由侧重传统海外出口市场，开始转为拓展内销。他也在今年的《财政预算案》向贸易发展局提供额外拨款，以推出一系列支援港商拓展内销的措施，并指会继续加强对港商的支援，协助积极参与国内大循环的建设。