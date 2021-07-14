中国碳市场交易各项准备就绪或近期启动

中国生态环境部副部长赵英民表示，中国碳排放权交易市场相关建设任务已经基本完成，各项工作已经准备就绪。

根据《新京报》报道，赵英民是在今天举行的中国国务院政策例行吹风会公布上述消息，但他并未说明具体的启动日期。国务院常务会议上周三（7日）决定，于今年7月启动全国碳市场上线交易。

针对备受关注的碳价问题，赵英民在会上回应说，市场通过价格信号来引导碳减排资源的优化配置，从而降低全社会的减排成本，推动绿色低碳产业的投资，因此碳价很重要。

他说，从微观和近期来看，碳价主要还是由供需情况决定。从宏观和长远上看，碳价由经济运行和行业发展的总体状况和趋势决定。“碳价过高或过低都不好，过低将挫伤积极减排企业的积极性，碳价过高会导致一些高碳企业负担过重。”

赵英民还说，碳价是通过市场交易形成，因此出现碳价波动也是正常的，但是剧烈的波动或者是过高过低都不利于市场长期稳定运行。目前，全国碳市场相关的制度设计中考虑通过改进配额分配方法、引入抵消机制等政策措施引导市场预期，从而形成合理的碳价。

另据路透社引述两位消息人士称，中国计划在周五（16日）举行全国碳排放权交易市场开市启动仪式。

路透也引述《财经》旗下商业媒体平台报道，本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式，随后开始第一批交易。

业内预计，全国碳市场初期交易价格约为每吨30元（人民币，下同，约6新元）至50元，略高于试点地区的平均水平。由于全国碳市场第一年的供需较为均衡，预计初期市场交易量不会很高。