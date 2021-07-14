王毅阐明中国对阿富汗问题立场 促美反思

在阿富汗局势随美国撤军恶化之际出访中亚三国的中国外长王毅，昨天再次阐明中国对阿富汗形势的立场，敦促美国反思在阿富汗问题上扮演的角色，并对阿富汗当前乱局提出建议。

据中国外交部网站消息，王毅昨天（13日）在塔吉克斯坦与塔国外长穆赫里丁共同会见记者时说，美国发动的阿富汗战争已持续20年，但和平迟迟没有到来，美国撤出时应当反思自己在阿富汗问题上所扮演的角色，考虑如何为阿富汗的和解重建履行应尽的义务。

他指出，阿富汗是独立主权国家，民族有着强烈自尊心，任何对阿富汗的强权干涉都注定会以失败告终。美国和北约撤出，阿富汗人民有了一个将国家和民族的命运掌握在自己手中的新的机遇。

对于阿富汗政府和塔利班，王毅表示，阿富汗政府为维护国家统一、社会稳定及民生改善做了大量工作，应当得到公正的评价；塔利班作为阿富汗主要军事力量，应当意识到对国家和民族承担的责任，同恐怖努力划清界限，以对国家和民众负责任的态度回归阿国政治主流。

对于中方的态度，王毅说，中国支持并期待阿富汗各方本着“阿人所有，阿人主导”原则，从国家自身根本和长远利益出发，通过对话协商构建符合国情并得到民众拥护的政治架构。

他表示，中国始终尊重阿富汗主权独立和领土完整，奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，坚持不干涉阿富汗内政的基本准则，相信阿富汗各党派各民族有能力、有智慧处理好自己的问题，管理好自己的国家。

对于阿富汗当前的乱局，王毅强调三点当务之急，一是避免战火扩大，尤其要防止发生全面内战；二是尽快重启阿人内部谈判，实现政治和解；三是防止各种恐怖势力在阿乘机坐大。

他最后强调中国对阿富汗未来的期待，包括建立广泛包容的政权安排，奉行稳健的穆斯林政策，坚决打击一切恐怖主义和极端思潮，致力于同所有邻国友好相处，并称中国支持一切有利于实现上述目标的努力，愿为此开展外交斡旋，提供必要便利。

王毅本月12日至16日出访与阿富汗接壤的土库曼斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦三国，期间也出席上海合作组织成员国外长理事会会议、上合组织—阿富汗联络组外长会议、“中亚和南亚：地区互联互通的挑战和机遇”等会议。