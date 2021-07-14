美议员质疑中国疫苗被纳入COVAX计划

中国国药集团和科兴公司生产的疫苗将被纳入“冠病疫苗获取机制”（COVAX）疫苗库。对此，有美国共和党议员对中国疫苗的有效力提出质疑，并表示如果中国希望在抗击新冠病毒全球大流行的努力中分担责任，就该配合国际社会对病毒起源进行全面调查。

据美国之音报道，众议院外交事务委员会首席共和党议员麦考尔（Rep. Michael McCaul, R-TX）周二发表声明称，对中国国药疫苗和科兴疫苗被纳入COVAX购买计划感到担忧。

麦考尔认为，中国疫苗不仅效果较差，北京还利用疫苗作为外交手段，推进其政治目标。

麦考尔表示，“如果中国突然希望在对抗COVID-19大流行病的努力中成为一个负责任的角色，他们可以从允许全面调查COVID-19源头，停止散播不实信息破坏各界对美国疫苗制造商的信任，以及向全球救援工作提供捐款等开始做起。”

COVAX为一项旨在让全球公平获取COVID-19疫苗的倡议，协助发展中国家和贫困国家获得足够的新冠疫苗。COVAX是由世界卫生组织（WHO）、全球疫苗免疫联盟（GAVI），和流行病防备创新联盟（CEPI）等组织共同发起的全球计划，其专业领域包括研发、采购、配送和接种。截止2021年初，已有192个国家加盟COVAX。

全球疫苗免疫联盟周一发表新闻声明称，已同中国国药和科兴签署预购协议，将从7月开始向COVAX提供疫苗使用于发展中国家。

根据声明，这两家中国公司今年10月前将向COVAX供应总计1.1亿剂新冠疫苗。至2022年年中，中国国药可提供至多1.7亿剂疫苗，科兴可提供至多3.8亿剂疫苗。

不过，目前尚不清楚哪些国家将会收到这两家中国公司生产的疫苗。

据美国财经电视网CNBC此前的报道，在疫苗接种率和Covid-19感染率都很高的国家中，大多数国家都依赖中国制造的疫苗。

CNBC所做的一项分析发现，根据人口因素调整后的每周COVID-19病例数，在世界上至少有六个接种率最高的国家中仍然很高，而其中五个依赖来自中国的疫苗。五个主要依靠中国疫苗的国家是：阿拉伯联合酋长国、塞舌尔、蒙古、乌拉圭和智利。其中一个不依赖中国疫苗的国家是英国。

不过，专家表示，各国不应停止使用来自中国的Covid-19疫苗，尤其是在低收入和中等收入国家的供应短缺问题极为严重的情况下。