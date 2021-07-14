习近平表扬百年党庆 官媒披露领导小组架构

中国共产党成立100周年庆祝活动总结会议昨天（13日）在北京举行，中共总书记习近平亲自会见活动筹办工作代表，对他们的辛勤工作和优异成绩给予充分肯定。官媒也同步披露了庆祝活动领导小组副组长名单，其中六人为中央政治局委员、领衔的是中央书记处书记、中办主任丁薛祥。

据新华社报道，习近平日前也主持召开中央政治局常委会会议，专门听取庆祝活动总结报告并发表讲话。

习近平评价说，庆祝活动“盛大庄严、气势恢宏，礼序乾坤、乐和天地”，办出了中国风格、中国气派、中国风采，起到了"统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气"的作用，完全达到了预期目的。

他强调，要充分利用庆祝活动激发的澎湃热情和强大正能量，汇聚起全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的磅礴伟力。

新华社披露的庆祝活动领导小组副组长名单共有八人，其中六人为中央政治局委员、两人是国务委员。他们分别为，中共中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中央军委副主席张又侠，中组部部长陈希，中宣部部长黄坤明，北京市委书记蔡奇，国务院秘书长肖捷以及公安部部长赵克志。

共青团北京市委机关报《北京青年报》今天跟进发文指出，中国在重大庆祝活动前组建领导小组并非首次。报道回顾了2019年建国70周年庆祝活动领导小组的副组长名单，名单上也是八人，包含四名中央政治局委员和两名国务委员，分别为：中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中央军委副主席许其亮，中宣部部长黄坤明，北京市委书记蔡奇，国务院秘书长肖捷，公安部部长赵克志，国家发改委主任何立峰以及军委联合参谋部参谋长李作成。

从名单上可以看出，在上述两次重大庆祝活动领导小组副组长名单中，政治局委员中的丁薛祥、黄坤明、蔡奇都在列，丁薛祥两次都是领衔的副组长。

官方简历显示，丁薛祥1962年9月生，江苏南通人，他是政治局委员里现有的三位“60后”之一，另外两人是重庆市委书记陈敏尔和副总理胡春华。

官方资料显示，丁薛祥的仕途起步于上海，但在1999年才算正式踏入政坛，此前他一直在上海材料研究所工作，从普通科研人员做到研究所所长。1999年，丁薛祥调任上海市科委担任副主任，随后在闸北区、上海市委组织部、市人事局、市委党校等单位工作。

2007年，丁薛祥升任上海市委秘书长，并跻身市委常委。同年，习近平由浙江调任上海市委书记，之后晋升政治常委会。丁薛祥在2012年升任上海市委常委、政法委书记。

丁薛祥在2013年从上海调职到北京，并升任中央办公厅副主任兼国家主席办公室主任、总书记办公室主任。2017年十九大后，丁薛祥进入政治局， 担任中央书记处书记，任职中办主任兼国家主席办公室主任、中央直属机关工委书记。