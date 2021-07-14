习近平表扬百年党庆 官媒披露领导小组架构

发布 / 2021年7月14日 2:21 PM

更新 / 2021年7月14日 4:04 PM

中共总书记习近平昨天在北京人民大会堂会见建党百年庆祝活动筹办工作各方面代表。（新华社）
中共总书记习近平昨天在北京人民大会堂会见建党百年庆祝活动筹办工作各方面代表。（新华社）

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中国共产党成立100周年庆祝活动总结会议昨天（13日）在北京举行，中共总书记习近平亲自会见活动筹办工作代表，对他们的辛勤工作和优异成绩给予充分肯定。官媒也同步披露了庆祝活动领导小组副组长名单，其中六人为中央政治局委员、领衔的是中央书记处书记、中办主任丁薛祥。

据新华社报道，习近平日前也主持召开中央政治局常委会会议，专门听取庆祝活动总结报告并发表讲话。

习近平评价说，庆祝活动“盛大庄严、气势恢宏，礼序乾坤、乐和天地”，办出了中国风格、中国气派、中国风采，起到了"统一思想、凝聚力量、振奋人心、鼓舞士气"的作用，完全达到了预期目的。

他强调，要充分利用庆祝活动激发的澎湃热情和强大正能量，汇聚起全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的磅礴伟力。

新华社披露的庆祝活动领导小组副组长名单共有八人，其中六人为中央政治局委员、两人是国务委员。他们分别为，中共中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，中央军委副主席张又侠，中组部部长陈希，中宣部部长黄坤明，北京市委书记蔡奇，国务院秘书长肖捷以及公安部部长赵克志。

共青团北京市委机关报《北京青年报》今天跟进发文指出，中国在重大庆祝活动前组建领导小组并非首次。报道回顾了2019年建国70周年庆祝活动领导小组的副组长名单，名单上也是八人，包含四名中央政治局委员和两名国务委员，分别为：中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中央军委副主席许其亮，中宣部部长黄坤明，北京市委书记蔡奇，国务院秘书长肖捷，公安部部长赵克志，国家发改委主任何立峰以及军委联合参谋部参谋长李作成。

从名单上可以看出，在上述两次重大庆祝活动领导小组副组长名单中，政治局委员中的丁薛祥、黄坤明、蔡奇都在列，丁薛祥两次都是领衔的副组长。

官方简历显示，丁薛祥1962年9月生，江苏南通人，他是政治局委员里现有的三位“60后”之一，另外两人是重庆市委书记陈敏尔和副总理胡春华。

官方资料显示，丁薛祥的仕途起步于上海，但在1999年才算正式踏入政坛，此前他一直在上海材料研究所工作，从普通科研人员做到研究所所长。1999年，丁薛祥调任上海市科委担任副主任，随后在闸北区、上海市委组织部、市人事局、市委党校等单位工作。

2007年，丁薛祥升任上海市委秘书长，并跻身市委常委。同年，习近平由浙江调任上海市委书记，之后晋升政治常委会。丁薛祥在2012年升任上海市委常委、政法委书记。

丁薛祥在2013年从上海调职到北京，并升任中央办公厅副主任兼国家主席办公室主任、总书记办公室主任。2017年十九大后，丁薛祥进入政治局， 担任中央书记处书记，任职中办主任兼国家主席办公室主任、中央直属机关工委书记。

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