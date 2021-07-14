据报美国副国务卿下周访华为习拜会铺路

华盛顿将于下周派一名高级外交官访华，此次访华被视为是向可能举行的中美两国领导人峰会迈出重要的第一步。

根据《南华早报》引述一位消息人士称，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Ruth Sherman）将在天津会见中国外交部副部长谢锋，他们将讨论美国国务卿布林肯和中国外交部长王毅会晤的可能性。

报道指，这次会面被视为为美国总统拜登和中国国家主席习近平进一步接触铺平道路的关键。

谢尔曼的访问还将为拜登制定下一阶段的中国政策提供一个难得的接触机会。拜登政府分管亚洲事务的最高官员坎贝尔（Kurt Campbell）正在为一份评估做最后准备，这份评估将为美国政府未来的政策方向提供建议。

拜登将于周五通过视频参加亚太经合组织论坛（ APEC)会议。目前还不知道届时他是否会与习近平进行讨论。但有人提出了这种可能性的另一个地点，即可能在10月于罗马举行的20国集团(G20)会议上。

上述不愿透露姓名的消息人士说:“在(坎贝尔的)评论之后，是时候联系一下双方，了解一下关系的发展方向了。”

坎贝尔上周二（6日）在一场活动中表示，美国支持牢固的美台非官方关系，但不支持台湾独立。这是拜登政府上任以来，首度有主要官员明确表达不支持台湾独立。

坎贝尔在同一场合还说，中美两国有可能和平共处；但随着北京变得更自信且强硬，两国关系面临巨大挑战。即便如此，他仍反对用“新冷战”定义中美关系，并暗示两国领导人不久后可能进行接触。

谢尔曼和谢锋的会晤将是两国高级外交官三月以来的首次面对面接触。今年三月，中国外长王毅、中央外事办主任杨洁篪与美国国务卿布林肯和国家安全顾问沙利文在阿拉斯加进行了激烈交锋。

消息人士还称，新任中国驻美国大使秦刚预计将于七月底前往华盛顿，接替即将完成隔离工作的崔天凯。

报道介绍称，今年71岁的谢尔曼曾在伊朗核协议谈判中发挥关键作用。她今年四月被任命为美国国务院二号人物，并在五月访问了东南亚和欧洲，而中国问题是访问行程中的首要议题。

谢尔曼上月接受《纽约时报》访问被问及拜登的中国战略时，她说，这“不是有关信任的关系，而是有关尊重的关系。你可以获得对彼此利益的尊重，并确保你的利益得到满足”。

拜登上台后，北京和华盛顿之间的激烈竞争仍在继续。拜登昨天以“新疆存在强迫劳动和侵犯人权的现象”为由警告美国企业，未退出与新疆有关的供应链以及投资都将面临违反美国法律的高风险。

美国国务院昨天也表示，将继续追究香港当局破坏香港法治的责任，批评香港实施的国家安全法持续破坏该地区法治。

不过，两国在气候问题上开放了有限的合作渠道，今年四月，美国总统气候问题特使克里（John Kerry）与中国气候变化事务特使解振华在上海举行了会谈。

