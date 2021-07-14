巴基斯坦巴士爆炸 多名中国公民遇难

巴基斯坦西北部一辆巴士当地时间14日突发爆炸，造成多名中国公民死亡。中国外交部对事件表示震惊和谴责，中国驻巴基斯坦大使馆已对在当地的中国公民发出紧急安全提醒。

据法新社报道，爆炸造成13人死亡，其中包括九名中国工人。这辆巴士当时载着中国工程师、测量员和机械人员前往巴基斯坦上科希斯坦的达苏大坝工地。

一名不愿透露姓名的当地政府官员说：“爆炸导致发动机起火，车辆坠入深谷。”他还说，另有28名中国公民受伤。

路透社的报道说，事件造成至少10人死亡，其中包括六名中国公民，与这些工程师同行的两名准军事安全人员也在事件中遇难。

当地一名高级警员证实了事件，并称“这是一次严重的爆炸，但性质尚不清楚”。

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回应事件说，中方对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击、造成中方人员伤亡表示震惊和谴责，对在袭击事件中身亡的中方、巴方人员表示哀悼，对其家属和受伤人员表示慰问。

赵立坚表示，巴基斯坦安全力量已采取措施控制了局面，妥善转移并救治伤员，已经要求巴方尽快彻查真相，缉拿、严惩凶手，切实保护在巴中方人员机构和项目安全。

中国驻巴基斯坦大使馆微信公号今天发布紧急提醒说，近日中国企业在巴某项目人员遭袭，目前已造成中国公民伤亡。

中国驻巴基斯坦使馆提醒在巴中国公民、企业、项目高度重视，密切关注当地安全形势，加强项目人员安全，严密防范，非必要不外出。

据人民网此前报道，达苏水电站地处帕米尔高原，当地水利资源丰富，但地形地貌复杂，是巴基斯坦工程难度最大的水电项目。该水电站由中国葛洲坝集团股份有限公司投资建设，一期工程规划装机容量2160MW，造价估算为25亿美元。