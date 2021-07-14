香港区议员何惠彬传军刀图片涉“企图刑事恐吓”被捕

香港警方今日上午在天水围以涉嫌“企图刑事恐吓”拘捕元朗区议员何惠彬。何惠彬曾于去年三月在社交媒体上传一张军刀图片，声称同月23日会到天水围天耀邨耀逸楼“扫场”，赶绝街头赌博。警方称，报案者指何惠彬的文字讯息令人感到害怕，故此足以构成“企图刑事恐吓”罪。

根据《香港电台》报道，元朗警区（刑事）总督察欧阳德指，警方于去年3月22日接获一名市民投诉，声称发现31岁的何惠彬在社交媒体发布的讯息令人感到担忧及恐惧。警方随即翻查何惠彬的社交平台，发现他在去年3月21日发布了一则文字讯息。

文字讯息提及，何惠彬曾经收到街坊投诉，在天水围公共屋邨内有人聚集玩啤牌，造成滋扰。何惠彬在帖文中表示，打算在同月23日约下午1时进行“扫场”行动，并声称持有“棍棒刀锯”等武器。他同时还上载了一张已开封的刀具图片。

元朗警区经深入调查及牵两次征询律政司意见后，确定现有证据足以立案起诉何惠彬“企图刑事恐吓”罪。案件交由元朗警区重案组第三队跟进。警方于今日上午约7时，持法庭搜查令突击搜查其位于天水围的的寓所，同场拘捕何惠彬，并检获电脑及一把刀具。刀具与何惠彬在社交平台上上载的相片十分相似。警方其后亦到他位于天水围的办公室进行搜查，但无发现。

何惠彬目前被警方扣留调查。警方完成调查后，会正式立案起诉他一项“企图刑事恐吓”罪，并会给予被捕人法庭担保，指示被捕人于今年7月22日屯门裁判法院应讯。

警方重申，尊重市民的言论自由，但当言论触及法律底线时，警方必定采取零容忍的态度追究到底。警方提醒，根据香港法例第200章《刑事罪行条例》第24条，一经循公诉程序定罪，可处监禁五年。

何惠彬中午在社交媒体发文称自己已在今日辞职。他说，辞职已经不是因为宣誓，而是“为了空转”，“转走何惠彬，转入更多有能力的人”。但他在帖文中并未提及有关自己被捕一事。

