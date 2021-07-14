河南司法系统两厅官被查 省纪委发文批“司法掮客”

河南省纪委监委官网前天连续发布两条干部落马消息，包括河南省司法厅原厅长、党委书记王文海以及河南省监狱管理局原副局长（副厅级）、党委委员毛克章，通报指两人均涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年66岁的王文海是河南渑池人，1970年12月参加工作，1974年10月加入中国共产党，大专学历。

王文海早年在河南省纪委、监察厅任职，曾担任河南省监察厅副厅长，2006年2月担任河南省委政法委员会副书记，后兼任了省委防范和处理邪教问题领导小组办公室（省政府防范和处理邪教问题办公室）主任，2008年3月至2017年6月担任省司法厅厅长、党委书记。

现年63岁的毛克章是河南原阳人，1976年2月参加工作，1978年10月加入中国共产党，大学学历。毛克章2005年1月出任河南省监狱管理局副局长、党委委员，2016年3月明确为副厅级。

就在上述两名厅官官宣被查同时，河南省纪委监委针对二人落马发布了《反腐零容忍、无禁区》的评论文章。文章写道：一天发布两名省管干部接受审查调查的信息，集中释放了深入推进全面从严治党、将“严”的主基调长期坚持下去的强烈信号，彰显了省委坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍的坚强决心，也表明了在省委坚强领导下，省纪委监委对腐败问题发现一起、查处一起的坚定态度。

文章认为，一些贪腐官员沉湎“美食”“芳饵”，甘于被“围猎”，从被动接收“要我贪”，到主动伸手“我要贪”，终至踏上身败名裂的不归路。有的违反防止干预司法“三个规定”，接受请托，违规过问或插手、干预案件办理；有的充当司法掮客，违规打探案情、说情干预，并从中攫取私利；有的受人情关系干扰影响，不履行或不正确履行职责。

文章认为，党纪法规既是“紧箍咒”和“安全阀”，更是“防腐剂”和“护身符”。因为缺少对人民、组织、法纪应有的敬畏，少数人转而拜倒在金钱、美女脚下，在贪腐之路上越滑越远，最终堕入无底深渊。综观落马官员的堕落轨迹，莫不肇始于信仰的坍塌，初心使命的丧失。只有敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪，才能做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权。

文章最后称，全面从严治党永远在路上、反腐败斗争永远在路上。全省上下正通过深化政法队伍教育整顿，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍，必将让人民群众在每一件司法案件中感受到公平正义。