中国反恐办指“维吾尔特别法庭”是骗子舞台

中国国家反恐办今天（14日）公布，自2014年开始的严打暴恐专项行动已打掉暴恐团伙1900多个，抓获涉案人员14000多名，反恐办也指称“维吾尔特别法庭”听证会是“骗子舞台”、“反华者秀场”。

综合澎湃新闻、北京日报客户端报道，中国公安部今天举行新闻发布会通报全国公安机关反恐工作。

中国国家反恐办副主任、公安部反恐怖局副局长吴鑫介绍说，暴恐分子曾在新疆等地制造数千起暴恐案事件，造成大量无辜群众被害。国家反恐怖工作领导小组因此决定，自2014年开始在全国范围内开展严厉打击暴力恐怖活动专项行动，对恐怖活动组织和人员主动出击、凡“恐”必打、露头就打、依法严惩。

吴鑫透露，自专项行动开展以来，全国共打掉暴恐团伙1900多个，抓获涉案人员14000多名，缴获爆炸装置2000多枚，把绝大多数恐怖活动摧毁在预谋阶段。

吴鑫说，截至目前中国全国已连续四年多未发生暴恐案事件，公安机关将始终保持对暴恐活动的严打高压态势。

此外，中国国家反恐办副主任、公安部反恐怖局局长刘云峰在发布会上指“维吾尔特别法庭”听证会是“预设结果的闹剧”。

据法新社早前报道，有英国律师和人权问题专家上月4日在伦敦举行听证会，听取有关新疆侵犯人权的第一手证词，包括强迫绝育、酷刑、失踪和奴役等。中国外交部当时指责说，“这个‘法庭’只有表演没有真相”，是一场反华闹剧。

刘云峰指出，“维吾尔特别法庭”的最大资助者是“东突”组织“世维会”，“世维会”头目多里坤·艾沙是中国第一批公布认定的恐怖活动人员。“证人”中既有被中国公安机关通缉的刑事逃犯，也有冒充警察的骗子，他们伪造身份提供虚假“证言”，如同“学舌鹦鹉”“提线木偶”。

刘云峰强调，以“世维会”为首的“东突”势力网罗反华人员，把他们包装成“证人”“专家”“受害者”等角色，利用这些人批量炮制谎言、煽动分裂，所谓“维吾尔特别法庭”不过是一群“骗子的舞台、反华者的秀场”。

中美就新疆人权课题仍不断交锋。美国上周五以涉嫌在新疆侵犯人权和实施高科技监控为由，将14家中国企业和其他实体列入其经济黑名单。昨天再进一步对企业发出警告称，因中国新疆存在强迫劳动和侵犯人权的现象，与新疆有关的供应链和投资风险加剧。

中国国新办今天早些时候发表《新疆各民族平等权利的保障》白皮书，称中国共产党和中国政府始终把生存权、发展权作为首要的基本人权，新疆人权事业不断得到新的发展和进步。