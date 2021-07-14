吴晓波回应“精英论”争议：无意冒犯“大多数人”

中国知名财经作家吴晓波日前发表“大多数人无用”的“精英主义”言论，遭到网民和官方媒体批评，吴晓波表示，任何文本，若脱离一定的语境，则都可能显得很夸张和粗暴，甚至呈现出截然相反的意义，并称自己无意冒犯“大多数人”。

根据蓝鲸财经平台报道，吴晓波此前做客《财新时间》节目时说，“因为我觉得人大部分都是无用的人，我是个挺精英主义者的，我认为这个世界不需要那么多人去同时思考那么多问题。”

尽管访问视频全长39分钟，但上述两句言论的热度远远超过视频本身，并引发不小争议。

对于引起外界的争议“精英论”，吴晓波今天在推文中回应称，任何文本，若脱离一定的语境，则都可能显得很夸张和粗暴，甚至呈现出截然相反的意义。精英主义是一种思想理论。它认为，在人类的文明进步中，确乎有少数人在关键的时刻，扮演了决定性的作用。同时，社会有分工，不可能所有的人思考所有的问题，有人劳于力，有人劳于心，万事有专业，工作无贵贱，价值有高低，分配会不同。

关于“大多数人无用”的言论，吴晓波称，从当时的对话语境看，非常地突兀。如果没有，完全不影响上下文的意思。他说，自己无意冒犯“大多数人”。它被刻意放大，他很无奈。他解释说，他讨论的是产业和技术意义上，人的部分能力的无用化趋势，而不是哲学或历史学意义上的“无用”，“那不是我的专业。”

最后吴晓波表示，不惧怕任何争议，人各有志，人各有识，我们俱是可悲之人。

不过，这条回应并未能平息舆论，有网民表示，精英一族绝不该是以自我为中心、视普通人为粪土的精英。社会上大多数人虽然不是精英阶层，但他们也要去思考，无论是制造还是创造，他们不会“无脑”式的存在。

中国政协委员会机关报《人民政协报》昨天也刊发了题为《真正的精英》的文章，文中质疑所谓“精英论”，并认为在中华文化语境下，从古至今，精英从来不是只为少数人服务的，而是为了更广大的人民、为了天下福祉。