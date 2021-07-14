下午察：网红频翻车 还敢立“人设”么？

台湾宣扬极简生活的网红NanaQ最近的日子大概过得很不省心。她的影片大多教网友减少日常所需，节约环保。其中有两段影片令人格外印象深刻，一是关于“上厕所不用卫生纸”，二是“一整年只用清水洗澡”。却有网友发表长篇更新贴“找碴”，指NanaQ在影片和生活照中，经常暴露出和“人设”矛盾的地方，使得不少人直呼“做作”。

NanaQ在YouTube拥有逾12万粉丝，同时活跃于Instagram等社交平台，每则视频有少则上万、多则几十万的播放量。她在频道简介上这样介绍自己：“我是一位没有化妆品、没有保养品、不吃早餐、只用水洗澡、衣柜25件衣服、鞋柜四双鞋子、注重健康、只喝无糖饮品、随手做环保、严重洁癖、不爱废话的极简主义者。”

今年4月16日，NanaQ发影片说，自己在上厕所时使用方巾替代卫生纸，出门的时候也会把方巾放在包里，使用完清洗后，会把方巾放在早餐店提供的塑料袋里。这则影片拥有逾24万点播量，但获得的批评占多，6000名网友表示“不喜欢”。

很多网友认为NanaQ的行为不卫生，更有网友指出，台湾年初发生56年来最严重的干旱，“两张面纸的事，变成要浪费一公升的水”，其追求极简矫枉过正。还有网友质问，NanaQ曾宣称不吃早餐，“怎么会有早餐店的塑料袋？”

质疑声没有停止。台湾网友随后在知名社区平台Dcard上更新长篇“找碴”文，指出诸多NanaQ言行不一的地方。比如一年前的影片显示其衣柜上方堆着一大袋衣服，不止25件。某支洗澡的影片里，多次出现卫生纸、护手霜、洗发露等踪迹，这和“不用皮肤保养品”“只用清水洗澡”的说法冲突。号称“不喝含糖饮料”的她，却在一部影片中被网友发现在喝含糖的燕麦饮料。“不吃早餐”“只有一支笔”“10点半睡觉”的说法都一一被揪出造假证据。

NanaQ在去年7月的视频中说自己不用皮肤保养品，随后却在11月的视频中介绍了一款修复乳液。（互联网）

值得一提的是，这篇“找碴”文也小火了一把，收到上万条互动，近2000条留言。

除了嘲讽和调侃，也有少数网友指出，NanaQ的出发点其实是好的，鼓励环保不要追求过多物质。在以前的影片中，NanaQ只是提倡极简主义，希望自己以极简主义的方式生活，后来可能发现流量的好处后走火入魔了。许多网友提到，NanaQ此次深陷舆论风波，关键还在于她接了许多与极简无关的广告。

例如，NanaQ在Youtube置顶了名为fulfilll的网页链接来售卖物品，其中包括香薰蜡烛和烛台。有网友配图指出， 在淘宝上发现了颜色、样式一样的商品，淘宝同款仅卖7.8元（人民币，33.69新台币，1.63新元），但在NanaQ的网页售卖的，价格高达390新台币，差价竟有11倍之多。

NanaQ在fulfilll网站售卖物品。有网友指出，淘宝上颜色、样式一样的商品，比NanaQ售卖的价格相差甚远。（互联网）

对于网友种种质疑、嘲讽，NanaQ近日打破沉默发声，向民视新闻网说，自己过去都和一般人一样，会使用盥洗产品、去早餐店吃早餐，直到两年前和朋友参加聚会，才发现自己原来是“极简主义者”，从此开始改变生活方式，减少日常用品，“现在手边的塑胶袋，全是来自亲朋好友的爱心”。她认为，“相信自己的人仍会持续相信，但不相信的人，就算解释、说明再多，对方也听不进去，对于影片的内容问心无愧，这就是目前最新的生活状态”。

她表示自己对于Dcard上的负面文章其实并不在乎，也没去看过全文，但有朋友发现有网友公布她的个人资料，让她相当不安，而她也因为受不了网友日夜留言、私讯骚扰，选择将部分网友账号封锁，但对方转而骚扰她哥哥，让她对家人感到相当抱歉。她希望网友不要再骚扰她家人，尊重她家人的私生活。

随着短视频和社区平台的风生水起，越来越多人把成为网红和做直播当成副业，其中不乏推销较极端的生活型态或诉诸情感而走红的人物。

不过，在流量的诱惑下，网红们的初心容易被带偏，为了满足看客猎奇的心态，逐渐走向极端，最后被人设绑架，沦为群嘲的对象。在这点上，NanaQ不是第一个，也不会是最后一个。

不久前，杭州保姆纵火案的林生斌，就被指以妻儿不幸遇害、深情丈夫和爸爸的形象博取同情，事后一方面经营童装店敛财，一方面迅速投入新的感情，曝光后成为不少网友口诛笔伐的“负心汉”，是“成也人设，败也人设”的典型。

其实在主播和网红中，不乏勤奋耕耘的“实力派”，行业也越来越专业。移动社交平台陌陌去年发布的《主播职业报告》显示，2019年的受访主播中，有33.4%为职业主播，而且学历越高的主播收入越高，职业稳定性也越强。

互联网经济走到今天，以人设作支撑顶多只能昙花一现。人设可以创造流量，同时也可以毁掉流量。如果因为“想红”出卖初心，人为地捏造舆论，用虚假信息蒙骗公众，迟早会有翻车的一天。