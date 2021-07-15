民调：近三分之二美国人认为中国应赔偿疫情造成的损失

美国民调机构TIPP为华盛顿保守派智库安全政策中心进行的一项民调显示，近三分之二的美国人认为，中国政府应该为冠病大流行病造成的破坏支付赔偿。

据美国之音报道，根据星期二(13日)公布的这项民调，大约一半的受访者认为，病毒是“在实验室里研发出来的”，四分之一的民众确信，中国政府“有意”在实验室中制造病毒，并“有意”释放出来。

这项民调发现，不同地方的美国人对这个问题也有不同的看法。美国南方人和中西部人最有可能认为中国政府制造了这个病毒并对引发疫情负责。如果调查显示病毒是从一个实验室意外泄漏出来的，立场更倾向自由派的东北地区的人的要求赔偿的问题上态度最为强硬。

安全政策中心星期二的相关报道提到，这项民调结果与新闻网站Politico与哈佛大学的一项最新民调数据基本一致。Politico-哈佛民调显示，过去一年来，美国公众对新冠病毒起源的看法发生了戏剧性的转变，如今，52%的公众认为导致COVID-19的病毒来自“中国实验室泄漏”，其中包括59%的共和党人和52%的民主党人。TIPP为安全政策中心所作的民调则发现，49%的人认为病毒“是在实验室里研发出来的”。

那项最新Politico-哈佛民调还发现，82%的美国人认为，美国政府调查新冠病毒起源“极其”、“很”或“有些”重要。这项调查没有问及赔偿问题。