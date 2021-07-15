四川汶川4.8级地震 地震局：属汶川余震区起伏

中国四川省汶川县昨天深夜发生4.8级地震，都江堰震感强烈，成都等地震感明显。

综合中国媒体报道，据中国地震台网正式测定，7月14日23时36分在四川阿坝州汶川县发生4.8级地震，震源深度15千米。

震中距都江堰市26公里、距崇州市48公里、距成都市76公里。地震造成都江堰震感强烈，成都、德阳、乐山等地震感明显。

汶川当地已开始进行灾情核查。另外，据四川省阿坝消防救援支队已调派人员前往震中核查灾情，经电话与漩口镇及周边映秀镇、三江镇、耿达镇等地部门核实，目前未接到房屋垮塌和人员埋压等情况报告，具体受损和伤亡情况正在统计中。

汶川地震的消息迅速登上微博热搜榜，网民纷纷关注此次地震是否是2008年5·12汶川特大地震的余震。

四川省地震局表示，此次地震位于汶川余震区南段，属于汶川余震区的一次起伏活动。

据了解，1970年以来，此次地震震中50公里范围内发生4.0级及以上地震120次，其中包含汶川地震。这些地震中，时间最近的为2017年2月26日四川阿坝州汶川县4.0级地震；震级最大，空间距离最近的均为2008年5月12日四川汶川县8.0级地震。

2008年5月12日的汶川特大地震造成近七万人遇难，1.8万人失踪，37万余人受伤。

