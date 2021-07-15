中印外长会晤 同意不在边界敏感区采取单边行动

中国外长王毅在塔吉克斯坦和印度外长苏杰生会面，双方同意不在敏感争议区采取任何单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。

据新华社报道，王毅表示，去年9月两国外长莫斯科会晤以来，两军一线部队在加勒万河谷和班公湖地区脱离接触，中印边境地区形势总体趋向缓和。同时，中印关系仍在低谷徘徊，这不符合任何一方利益。

他说，中印关系的本质是两个相邻发展中大国如何看待彼此、如何和睦相处、如何相互成就的问题。中方对中印关系的战略判断没有变化。中印关系定位仍应是互不构成威胁、互为发展机遇，两国是伙伴，而非对手，更不是敌人。中印关系原则仍应是互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政，相互尊重彼此核心利益。

王毅表示，去年中印边境事态是非曲直清楚，责任不在中方。中方愿意同印方通过谈判磋商，就需应急处置的问题寻求双方都接受的解决方案。双方应该将边界问题放在双边关系适当位置，通过扩大双边合作积极面，为谈判解决分歧创造有利条件。要巩固已取得的脱离接触成果，严格依照双方协议和共识，不在敏感争议区采取任何单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。要着眼长远，从应急处置逐步转向常态化管控，防止涉边事件对双边关系造成不必要干扰。

据路透社报道，苏杰生表示，尽管去年达成协议，但中国和印度未能解决边境僵局，这不符合任何一方的利益。印度外交部表示，外长回忆表示，延长现有局势不符合双方利益，对两国关系产生了负面影响。两位部长同意寻求双方都能接受的解决方案，避免任何可能加剧紧张局势的单边行动来确保局势的稳定。

据报道，苏杰生是和王毅在塔吉克斯坦外长会议的间隙会面的。