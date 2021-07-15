中印外长会晤 同意不在边界敏感区采取单边行动

发布 / 2021年7月15日 8:35 AM

更新 / 2021年7月15日 8:52 AM

中印两国外长在塔吉克斯坦会面，双方同意不在敏感争议区采取单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。图为印度边境安全部队士兵去年在通往与中国接壤的列城的告诉公路站岗。（法新社档案照）
中印两国外长在塔吉克斯坦会面，双方同意不在敏感争议区采取单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。图为印度边境安全部队士兵去年在通往与中国接壤的列城的告诉公路站岗。（法新社档案照）

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中国外长王毅在塔吉克斯坦和印度外长苏杰生会面，双方同意不在敏感争议区采取任何单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。

据新华社报道，王毅表示，去年9月两国外长莫斯科会晤以来，两军一线部队在加勒万河谷和班公湖地区脱离接触，中印边境地区形势总体趋向缓和。同时，中印关系仍在低谷徘徊，这不符合任何一方利益。

他说，中印关系的本质是两个相邻发展中大国如何看待彼此、如何和睦相处、如何相互成就的问题。中方对中印关系的战略判断没有变化。中印关系定位仍应是互不构成威胁、互为发展机遇，两国是伙伴，而非对手，更不是敌人。中印关系原则仍应是互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政，相互尊重彼此核心利益。

王毅表示，去年中印边境事态是非曲直清楚，责任不在中方。中方愿意同印方通过谈判磋商，就需应急处置的问题寻求双方都接受的解决方案。双方应该将边界问题放在双边关系适当位置，通过扩大双边合作积极面，为谈判解决分歧创造有利条件。要巩固已取得的脱离接触成果，严格依照双方协议和共识，不在敏感争议区采取任何单方面行动，避免因误解误判导致局势反复。要着眼长远，从应急处置逐步转向常态化管控，防止涉边事件对双边关系造成不必要干扰。

据路透社报道，苏杰生表示，尽管去年达成协议，但中国和印度未能解决边境僵局，这不符合任何一方的利益。印度外交部表示，外长回忆表示，延长现有局势不符合双方利益，对两国关系产生了负面影响。两位部长同意寻求双方都能接受的解决方案，避免任何可能加剧紧张局势的单边行动来确保局势的稳定。

据报道，苏杰生是和王毅在塔吉克斯坦外长会议的间隙会面的。

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