消息：拜登政府无意重启美中定期经济对话

知情人士透露，美国财政部长耶伦及其下属没有计划重新启动布什和奥巴马政府期间主导美中关系的定期经济对话。

据彭博社报道，知情人士说，虽然耶伦及其他部门的团队与中国同行保持着联系，但目前的预期是不重启双边正式高层会谈。美国财政部发言人拒绝置评。

彭博社评论说，不愿重启奥巴马时代活跃的沟通渠道进一步证明了现任总统拜登对中国的立场趋于强硬，表明全球最大两个经济体之间的关系正在持续恶化。

最近几天华盛顿接连采取的一系列行动，包括准备向在香港的美国企业发出警告，对新疆实施新的进口管制，以及讨论将北京排除在外的数字贸易协议等，都凸显出拜登准备延续甚至深化特朗普对抗性的做法。

前民主党参议员、奥巴马时期担任过驻华大使的鲍卡斯（Max Baucus）受访时说：“坦率地说，这是一个错误，我们不去设法找到恰当谨慎的方法来和中国打交道，这是在犯错。我们越倾向于脱钩，就越有可能陷入更深层次的问题。”

2006年，时任布什政府财政部长的保尔森（Henry M. Paulson）发起了美中“战略经济对话”，两国财政部长、央行行长和外交部官员等每年召开两次会议。欧巴马出任总统后双方每年都会在该机制下会晤。

虽然几乎没有政策上的突破，但对话都会发表冗长的联合声明，并公开表明双方合作的迹象。两国轮流主办会谈，结束时与会者合影留念。这一对话在2018年嘎然而止，当时双方在姆努钦执掌的美国财政部会晤，但未能发表联合声明。