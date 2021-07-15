中巴声明存偏差 王毅：如是恐袭要立即缉拿凶手

巴基斯坦发生班车爆炸事故，造成12人死亡，包括九名中国公民。中巴双方在事故发生后接连发声，但回应细节存在偏差，中国表态要尽快查明真相，严惩凶手，巴基斯坦公布的最新事故原因为机械故障。中国外交部部长王毅的最新回应则称，如是恐怖袭击，要立即缉拿凶手，严惩肇事者。

据中国央视新闻今天报道，当地时间7月14日，王毅在杜尚别会见巴基斯坦外长库雷希时表示，中方对事件感到震惊，希望巴方迅速查明事发原因，全力救治伤员，及时做好善后，防止类似事件再次发生。

王毅还说，“如是恐怖袭击，要立即缉拿凶手，严惩肇事者”，应从中吸取教训，进一步加强中巴合作项目安保措施，确保所有项目都能安全顺利运行。

库雷希则说，初步调查显示，“这是一起事故，目前尚未发现有恐怖袭击的背景。中国是巴最主要的朋友和最可靠的伙伴，中方的损失就是巴方的损失“。

他还表示巴方将全力救治伤员，彻查真相，第一时间同中方分享调查进展，并将竭尽全力确保中方在巴人员安全。

事故发生后，中国驻巴基斯坦大使馆昨天发布声明说，由中方企业承建的开伯尔——普什图省达苏水电站项目出勤班车，在赴施工现场途中遭遇爆炸，要求巴方不惜一切代价全力救援和救治，加强对中方在巴机构、项目、人员的安保，并尽快查明此次事件真相。

中国发言人赵立坚昨天表示，中方对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击、造成中方人员伤亡事件，表示震惊和谴责，已经要求巴方尽快彻查真相，缉拿凶手，予以严惩。

事发当天晚些时候，巴基斯坦外交部在官网发出公告表示，一辆载有中国工人的班车在开伯尔-普图什省由于机械故障，导致气体泄漏，引发爆炸，最终坠入河谷，“进一步调查正在进行当中。”

公告称，“巴基斯坦和中国是亲密的朋友和铁杆兄弟。巴方高度重视在巴中国公民、项目和机构的安全保障。”

对于中国外交部和巴基斯坦外交部出现对爆炸的不同描述，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进在微博发文说，相信表述不同“完全是技术原因造成的”，目前对事件的定性只能说还是初步的，后续肯定还会有进一步的科学鉴定，反恐专家以及机械工程师未必在七小时里来得及赶到现场，后续鉴定需要他们的共同参与。

胡锡进还说，无法想象中巴双方会因政治原因而对爆炸的性质各执一词，双方是举世皆知的坚定伙伴，“让我们大家等一下，接下来一定会有进一步的说明。”

