美国前副总统彭斯吁拜登对中国更加强硬

美国前副总统彭斯呼吁拜登对华采取更为强硬的立场，包括将不符合美国会计准则的中国公司摘牌、停供研究资金并要求北京披露新冠疫情的起源。

据彭博社报道，彭斯表示，渴望崛起成为全球主导力量的中国政权是对美国的威胁。他抨击拜登政府重新加入《巴黎气候协定》等决定，称这些举措让中国获益。

可能角逐2024年共和党总统提名的彭斯在传统基金会说：“软弱会招来邪恶。中国感觉到了新政府的软弱。”

这是彭斯2017年上任以来第三次做重大印太政策宣示。身为时任白宫疫情应对特别小组负责人，本次演讲也是他卸任以来首次谈及病毒起源问题。

这位前副总统表示，鉴于一些科学家不排除武汉研究所意外泄漏病毒的可能性，中国必须就此问题“坦白”。拜登政府也呼吁中国与外部研究人员分享相关证据。彭斯还呼吁停止为中国的科学研究提供公共和私人资金。

此前知情人士透露，拜登政府将在本周向美国商界发出在香港经营风险上升的警告，加大对中国的施压力度。财政部长珍妮特·耶伦及其下属据悉也没有计划重新启动布什和欧巴马政府期间主导美中关系的定期经济对话。

白宫官员还在讨论一项涵盖印太经济体的数字贸易协议提议，以制约中国在该地区的影响力。美国政府希望制定数字经济的标准，包括数据使用、贸易便利化和电子通关安排方面的规则。

彭斯1月卸任时，美中关系已经笼罩在特朗普政府加征关税和疫情的阴影下。自那以后，全球最大两个经济体之间的关系非但毫无改善，反而愈发恶化。

除了呼吁将约240支中概股摘牌外，彭斯还将建议在关键行业加速美中经济脱钩，他说，美国应禁止中国对本国关键基础设施项目的投资，终止对中国实体所有美国农田发放联邦补贴，并将禁止美国投资的中国企业数量“至少增加一个数量级”。

彭斯表示，拜登还应立即禁止向美国科技公司雇用的中国公民发放H1-B签证，以“保护美国知识产权和国家安全”，并加强美国海军为保护印度太平洋地区航运的战备。

这位美国前副总统还表示，除非中国坦白新冠起源并结束对新疆维吾尔族的镇压，否则拜登必须要求2022年冬季奥运会不在北京举行。

彭斯卸任后以杰出访问学者身份加入传统基金会，并发起“推进美国自由”的倡导组织。