美国务院：阿富汗问题是中美可合作领域

美国国务院发言人普赖斯表示，美中关系是多层次的，阿富汗是两国可以进行合作的一个领域，因为双方在这个问题上的利益是一致的。

据美国之音报道，普赖斯周三在记者会上被问及，在美军撤出阿富汗后，美国是否担心中国可能在阿富汗发挥的作用？

他表示，美国希望中国在阿富汗发挥建设性的作用，使它成为一个更安全、更稳定与和平的国家。

在美国和北约从阿富汗撤军之际，中国正在进行密集的外交，以应对阿富汗局势的变化。

普赖斯说，美中关系是多层次的，在一些领域是对抗性的，在很多领域是竞争性的，而在一些领域，美中双方的利益是一致的，存在合作的可能。

普赖斯说：“我们已经在气候问题的背景下、在伊朗核项目上中国作为五常加一成员的背景下讨论过这点，但是在阿富汗问题上，也存在进行建设性的接触的可能。这就回到了之前提到的一点，即一个更安全、更稳定、和平的阿富汗不仅符合美国的利益，它当然也符合阿富汗邻国的利益。它也符合更广泛的国际社会的利益。因此，就像我们看待其他区域国家一样，我们希望中国发挥建设性的作用，并帮助实现符合我们集体利益的这个结果。”

在被追问美国真的不担心中国在阿富汗起到的作用时，普赖斯重申，中国作为一个重要的区域大国，有潜力成为一股建设性的力量，使阿富汗更加安全，更加稳定，并最终实现和平。

他说：“这有可能成为那些（可以合作的）领域之一，因为这是一个我们利益确实一致的领域，美国和中国可以找到一些有共识的领域，可以建设性地共事。能够做到这一点，当然不仅符合我们的国家利益，也符合我们的集体利益。”