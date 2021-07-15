日防卫白皮书发布后 中国海警船入钓岛海域

日本在最新国防白皮书中，首次载明台湾稳定对日本安全的重要性后，四艘中国海警船驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）海域。

中国海警局官方微博昨天（14日）发布消息说，中国海警2301舰艇编队当天在钓鱼岛领海内巡航。

日本共同社报道，日本第11管区海上保安总部表示，14日10时20分左右起，中国海警局四艘船只相继驶入钓鱼岛附近日本领海，随后于11时55分前后开始驶入领海外侧毗连区。

报道称，这是继本月12日后中国公务船再度驶入钓鱼岛周边领海，也是今年第30天。

报道还说，其中一艘海警船搭载了类似机关炮的装置。日本海保巡逻船警告中国公务船驶离。

日本政府前天发表的《2021年防卫白皮书》称，中国是日本主要的国家安全问题。与往年把台湾归入“中国章节”不同的是，此次白皮书针对当前中美战略竞争加剧的形势，新增论述中美关系的内容，并将台湾移入这个新章节。在新的中国军力部署地图中，台湾和中国大陆以外国家和地区一样以灰色标注。

白皮书写道：“台湾局势稳定不仅对我们的国家安全很重要，对国际社会的稳定也很重要。日本必须更加关注这个问题，并提高警惕。”



对此中国外交部发言人赵立坚当天回应说，决不允许任何国家以任何方式插手台湾问题，“中国‍‍必须统一‍‍也必然统一‍‍”。‍‍

中国大陆国台办发言人朱凤莲称，日方一段时间来在涉台问题上接连采取错误言行，向“台独分裂势力”发出严重错误讯号，给台海和平稳定带来严重消极影响，对此表示强烈不满。

