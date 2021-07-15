中国二季度GDP增长7.9%略低于预期

中国国家统计局今天公布数据，上半年GDP同比增长12.7%，其中二季度增长7.9%，略低于路透调查预估中值8.1%。

据中国国家统计局消息，经过初步核算，上半年中国国内生产总值532167亿元（人民币，下同，111502.08亿新元），按可比价格计算，同比增长12.7%，比一季度回落5.6个百分点；两年平均增长5.3%，两年平均增速比一季度加快0.3个百分点。

二季度经济增长与第一季度创纪录的18.3%相比显著放缓，一季度GDP受上年较低基数、国内外需求增强等影响，曾创下官方有季度经济记录以来的最快增速。

上半年全国规模以上工业增加值同比增长15.9%，二季度同比增长8.9%。6月份同比增长8.3%，优于路透调查预估中值的7.8%。

社会消费品零售总额上半年同比增长23.0%，二季度同比增长13.9%。6月份同比增长12.1%，也高于路透调查预估中值的11%。

上半年全国固定资产投资（不含农户）255900亿元，同比增长12.6%，略高于路透调查预估中值12.1%。

就业方面，全国城镇上半年新增就业698万人，完成全年目标的63.5%。6月份全国城镇调查失业率为5.0%，与5月份持平。

居民收入方面，上半年全国居民人均可支配收入17642元，同比名义增长12.6%，这主要是受去年上半年低基数的影响；扣除价格因素同比实际增长12.0%，两年平均增长5.2%，全国居民人均可支配收入中位数14897元，增长11.6%。

中国统计局表示，上半年国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好，但全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多，国内经济恢复不均衡，巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。

彭博社报道指出，二季度的数据表明，中国可以轻松实现今年6%以上的增长目标，并继续推动全球大宗商品和工业品市场。但复苏放缓可能表明经济比疫情前更为依赖政策支持。