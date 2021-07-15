中国6月住房价格涨幅今年来首次收窄

在中国政府以更严格的按揭贷款条件为市场降温后，中国6月份的房价增幅出现今年来首次放缓。

据彭博社报道，中国国家统计局周四公布的数据显示，在政府跟踪的70个大中城市，新建商品住宅销售价格6月份环比上涨 0.41%，5月份上涨0.52%。面对较少政府干预的二级市场价格上涨0.28%。

在政府采取新一波措施抑制房价飙升后，住宅市场放缓。根据贝壳研究院的数据，由于监管机构收紧了金融机构的房地产敞口，一些银行自5月以来已停止向购房者提供贷款。Bloomberg Intelligence分析师洪欣（音译自Kristy Hung）说，某些城市按揭贷款利率的上涨，可能扩散到其他城市，从而不利销售。

银行业监管机构已开始控制个人住房按揭贷款资产证券化产品(RMBS)的发行，此举可能会压抑新房贷款并减缓买家需求。5月，政策制定者还说，他们可能会重新推进拖延已久的全国房地产税立法，这是他们有意控制房价的更强信号。

中国国家主席习近平4月下旬在主持中共中央政治局会议时重申房子是用来住的、不是用来炒的定位。

随着上半年财报季即将到来，开发商正在推进项目以筹集现金并在更严格的融资规则新政策下强化其资产负债表 。洪欣指出，随着监管机构遏制经营贷款违规流入房地产领域，开发商未来几个月的销售可能下滑。