杭州女子抽脂后死亡 疼痛难忍打急救求救

33岁的中国杭州女子网红小冉7月13日因抽脂感染医治无效去世，她5月2日在杭州华颜医疗美容医院进行吸脂填充手术，5月4日术后因皮肤溃烂、器官衰竭转入ICU抢救。两个月后，小冉因全身感染造成多器官衰竭，于7月13日抢救无效死亡。

据中国新闻周刊报道，小冉好友通过其微博账号发文说，5月4日接到杭州绿城心血管病医院ICU医生打来的电话，通知小冉已多器官衰竭。ICU的医生告知家属，小冉的情况很不乐观，随时都有生命危险。院方说，由于送往医院不及时，小冉已经错过最佳治疗时间。

病历显示，小冉做了“腰腹吸脂修复术、上臂吸脂术和自体脂肪二次填充乳房术。这位好友说，她们查询了小冉在整形医院手术期间的护理记录单才得知，5月2日晚上术后至5月4日凌晨5点，小冉一直在喊痛，满篇“疼痛”的描述。而“杭州华颜医疗美容”在小冉表达痛苦的时候，只是简单用药，以为是普通抽脂手术的疼痛，但一直没有得到缓解。

小冉的朋友称，5月2日当晚，小冉在杭州华颜医疗美容医院进行了抽脂填充手术，由院内一位名叫高强的医生负责。术前，院方对小冉进行了各项身体检查，结果显示小冉当时身体状况允许接受手术。由于小冉在手术前没有提前告知就独自前往医院，其家属并不知道手术期间究竟发生了什么。

事后，家属查询小冉在华颜医疗美容医院手术期间的护理记录单得知，5月2日晚上手术后至5月4日凌晨五点小冉就一直喊痛，“小冉疼得不行自己打120急救电话才被送去医院。”

杭州市卫健委15日发布初步调查情况通报，认定这是一起医疗事故，已责成华颜医疗美容医院停业整改，对负有责任的医务人员将作进一步处理。

经杭州市医学会组织专家评估认定，华颜医疗美容医院存在术前缺乏认识、术中操作不当、术后观察处理不及时等过错，与患者死亡存在因果关系，承担全部责任，并已作出赔偿。同时，西湖区卫健局对涉事医院做出警告和罚款的处罚，责成其停业整改，对负有责任的医务人员将作进一步处理。