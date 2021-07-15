中国国家统计局：高校毕业生总量压力较大

中国国家统计局15日公布的数据显示，6月份，中国城镇调查失业率5.0%，就业形势总体稳定，但16至24岁人口调查失业率达15.4%。中国国家统计局分析说，随着6月毕业季到来，中国高校毕业生规模再创历史新高，总量压力较大。

据中新社报道，中国国家统计局新闻发言人、国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华在发布后上说，今年上半年，随着经济持续稳定恢复，在一系列减负稳岗扩就业政策的作用下，中国就业形势总体稳定，上半年全国城镇调查失业率为5.2%，比上年同期下降0.6个百分点，比一季度下降0.2个百分点。

与此同时，上半年全国城镇新增就业698万人，完成全年目标的63.5%。5、6月份全国城镇调查失业率均为5%，均比上年同月低了0.7个百分点，25-59岁主要劳动年龄人口失业率6月份下降至4.2%，比上年同月低了1个点，月度间持续回落。

刘爱华说：“在看到总量稳定的同时，也要看到就业结构性矛盾在凸显。”随着6月份毕业季的到来，进入劳动力市场求职的高校毕业生不断增多，就业压力明显增加，带动青年失业率明显上升。6月份，16至24岁城镇青年调查失业率为15.4%，比上个月上升1.6个百分点，其中，20-24岁的大专及以上人员失业率还要更高一些。

展望后期就业形势，刘爱华分析说，在疫情防控常态化的形势下，随着经济持续稳定恢复，中国劳动力市场在不断回暖，但另一方面，今年高校应届毕业生规模达到909万人，再创历史新高，总量就业压力确实较大。

