中国多地对公职提疫苗接种要求：不打停工停薪

中国加速推进冠病疫苗接种，继多地不打疫苗影响出行后，多地党政机关、企事业单位公职人员目前正面临限时接种的要求，有的与工资挂钩，有的关联亲属，还有些地方要求离退休人员也要限期接种。

据每日经济新闻报道，河南省唐河县防疫指挥部11日发布的《关于推进新冠病毒疫苗接种工作的通知》中要求，全县所有党政机关、企事业单位公职人员，凡符合接种条件的一律进行疫苗接种（含离退休人员、临时工、政府购岗），不能提供接种禁忌证明又不接种者，一律停发工资、停止上班。

该通知要求，唐河县要在7月20日前完成18岁以上目标人群70%的疫苗接种任务，9月底前要完成18岁以上目标人群80%的疫苗接种任务。

江西瑞金市防疫指挥部12日发布的《关于加强新冠疫苗接种的公告》显示，现阶段凡年满18周岁及以上且无接种禁忌症的人员均须接种疫苗，否则将对以后出行、办事带来不便。

公告要求，符合条件未接种者在7月25日前完成第一剂接种、8月25日前完成第二剂次接种。党政机关机关、企事业单位干部职工和广大党员要带头接种疫苗，并宣传引导亲朋家属、邻居及广大市民尽快完成疫苗接种。

公告还说，对符合条件、未接种疫苗的在职在岗人员（包括三代以内亲属）、离退休干部职工，由主管部门或所在单位、企业责令限期完成接种。

公告还要求9月份开学学生报名时，要递交所有家庭成员的接种凭证给学校查验。

另外，根据公开信息梳理，陕西定边县、内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗、江西赣州市会昌县等多地发出的通知中，都要求离退休人员限期接种疫苗，由主管部门或者所在单位责令完成。

此前，江西省崇仁县、定南县、安远县、浙江省丽水、宁波宁海等地都发出通告称，未接种疫苗的人员出行将受到影响。

据中国国家卫生健康委昨天发布的数据，截至7月13日，中国各地累计报告接种疫苗已经超过14亿剂次。

