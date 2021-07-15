中国体育总局局长：坚决遏制奥运成绩持续下滑趋势

东京奥运会中国体育代表团14日在北京成立，中国国家体育总局局长苟仲文在代表团工作会议上公布了参赛目标：确保在金牌榜和奖牌榜上保持在第一序列、确保不发生兴奋剂事件及赛风赛纪问题、确保代表团不发生疫情传播。

据澎湃新闻报道，作为中国体育代表团团长，苟仲文在会上指出，体育健儿要以“为国而战”的使命感、责任感、荣誉感，全力实现东京奥运会参赛目标。

苟仲文说，东京奥运会是体育战线在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的重要节点的一场大仗大考，是实现2035年建成体育强国目标起好步、开好局的关键战役。东京奥运会上，中国体育代表团的总体目标是实现运动成绩和精神文明双丰收。一是坚决遏制奥运成绩多年持续下滑趋势；二是确保在东京奥运会金牌榜和奖牌榜上保持在第一序列；三是拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌，确保不发生兴奋剂事件及赛风赛纪问题，展示中国体育代表团良好精神面貌；四是努力实现“零感染”，确保代表团不发生疫情传播。

他还强调，要做好全方位、全环节疫情防控工作，要时刻紧绷疫情防控这根弦，严格落实组委会疫情防控政策要求，以非常之举应对非常之事，确保中国体育代表团安全参赛。

东京奥运会中国体育代表团总人数为777人，创中国体育代表团境外参赛规模之最。代表团将参加除冲浪、棒垒球和手球之外的30个大项225个小项的比赛，为境外参赛小项最多的一届。

在2016年里约奥运会上，中国代表团以26金18银26铜名列奥运会金牌榜第三，自2004年雅典奥运会以来首次跌出金牌榜前两位。