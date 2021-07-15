美军机降落台湾 大陆国防部：擅闯领空将引发严重后果

中国大陆国防部表示，获悉美军一架运输机降落台湾，对此表示严重关切。台湾是不可分割的一部分，任何外军飞机降落中国领土都必须经过许可，任何外国舰机擅闯领空的行为，都将引发严重后果。

国防部表示：“我们正告美方切勿玩火、立即停止冒险挑衅行径，不要向“台独”分裂势力释放错误信号，避免加剧在台海制造危险紧张局势。我们警告民进党当局不要误判形势、引狼入室，铤而走险，勾连外部势力谋“独”挑衅，只会把台湾带向危险境地。”

中国大陆国防部强调，中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，解放军保持高度戒备态势，将采取一切必要措施，坚决粉碎任何“台独”图谋。

据台湾联合网报道，一架机号13013的美军C-146A“猎狼犬”专机，今晨（15日）飞抵台湾松山机场，30余分钟后随即升空离去。美航机进入台湾北部航空识别区后，全程即被民间航迹追踪爱好者掌握。

台湾空军司令部表示，该机来台事宜非由台湾空军办理，降落后才知有美专机抵台，包括在地的空军松山指挥部与空军司令部，俱未与该班机有所接触。

该型机有时会担任美军特战司令部专案任务人员与军品的运输机，共有20架，过去美军来台协训先遣行程会勘，也曾搭乘该型军机赴台。有传言指出，专机赴台是为负责运送候任AIT处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）交接使用的物品，原定停留1小时至10时30分，在短暂整补后，提早24分钟于10时06分升空离台。

根据美国空军官网指出， C-146A“猎狼犬”机主要任务是为美国特种作战司令部提供灵活小型团队和货物的行动运动，协助部署在各地的特种作战司令部执行任务。空运任务由空军特种作战司令部的机组人员执行，飞往世界各地机场。

C-146A是一种双引擎、高翼飞机，配备可配置的客舱，能够执行各种客货组合以及伤员疏散任务。这架飞机最多可搭载27名乘客、6000磅货物或最多四名伤患。

C-146A是Dornier 328涡轮螺旋桨通勤客机的军用版本，经过修改执行货物和人员运输任务。该飞机自2011年10月以来持续部署世界各地，目前支持四个地域作战司令部的海外应急行动。

